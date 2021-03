Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 2 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 2 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 2 marzo 2021 - Steffy non ha preso bene la proposta di una sfida e non ha intenzione di far segreto con suo padre riguardo ai sospetti che nutre: secondo Steffy suo fratello sta solo cercando un modo per riavvicinarsi a Hope. In ballo c'è la sua linea di intimo, è dunque una cosa seria, ma Thomas non sembra affatto interessato a quale sia la linea più valida o quotata in questo momento, vuole solo riconquistare la fiducia della Logan. Certo Ridge non sarà facile da convincere, il Forrester è certo che l'impegno nel lavoro di Thomas sia solo una dimostrazione che il ragazzo sta finalmente superando le sue vecchie ossessioni. Inoltre mostrare a Brooke, le qualità di Thomas e la capacità del ragazzo di collaborare con Hope, senza bugie, ne ricatti, potrebbe essere un modo per convincere finalmente la donna che il figliastro merita una chance. Cosa finirà per decidere Ridge e soprattutto, Thomas riuscirà a far cambiare idea a Steffy?

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 2 marzo 2021 - mentre è fuori città, Marcelina affida a Servante la gestione del chiosco, ma Cesareo, Fabiana e Camino non approvano le iniziative prese dall'imprenditore. Ursula sostiene che Cayetana sia tornata ad Acacias e cerca di avvertire Genoveva dell'imminente pericolo. La donna però intuisce che Genoveva e Felipe hanno dormito insieme e prova un profondo disprezzo per la sua signora.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 2 marzo 2021 - Yigit ha comunicato a Sanem una notizia sensazionale: il suo romanzo di debutto è stato accolto favorevolmente dalla critica, che vuole consegnare un premio speciale alla Aydin. La cerimonia si terrà a New York e Yigit prega la scrittrice di riflettere sull'importanza di partecipare all'evento. Sanem è felice, ma allo stesso tempo preoccupata di lasciare la Turchia proprio ora che Can ha fatto ritorno. Per quanto nutra ancora sentimenti di rabbia e frustrazione nei confronti dell'uomo che l'ha abbandonata un anno prima, la Aydin non può celare i sentimenti che riaffiorano impetuosi. Quando Aziz scopre che Yigit e Sanem potrebbero partire insieme, i sospetti sulla buona fede dell'editore si amplificano e il padre dei fratelli Divit decide di fare qualche ricerca sul giovane editore.

