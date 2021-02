Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 2 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 2 febbraio 2021 - Hope decide di tornare nell'area delle vasche per accertarsi delle condizioni di Thomas, la ragazza spera che il Forrester sia ancora vivo, anche se è convinta non ci siano grandi probabilità che il poverino sia sopravvissuto dopo essere precipitato nella cisterna. Charlie ha accettato di dare un occhio a Douglas nell'attesa che la Logan ritorni, ma quando vede sui monitor che la ragazza si è avventurata nel magazzino, corre ad allontanarla. Il custode impedirà a Hope di tornare nell'area delle cisterne, le spiegherà infatti che si tratta di un luogo molto pericoloso. La poverina avrà l'amara conferma: le vasche contengono acido fluoridrico, Thomas è di certo morto! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'1 al 7 febbraio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 2 febbraio 2021 - Carchano accetterà di dare le dovute spiegazioni all'apprensivo padre di Cinta. Il Regista si renderà disponibile a far leggere il copione completo a Josè, poi spiegherà perché invece ha preferito non fornire il canovaccio anche a Cinta: il Regista si giustificherà definendo il suo, un metodo provato per migliorare le doti recitative dei suoi attori. Josè sembrerà rincuorato dalle parole dell'uomo e accetterà addirittura di mantenere il segreto con Cinta riguardo alla trama del film! Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 7 febbraio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 2 febbraio 2021 - Sanem ha deciso di lavorare con Yigit, sebbene Can le abbia manifestato la sua gelosia nei confronti del fratello di Polen. Decisa a diventare una scrittrice, la Aydin firma il contratto con la casa editrice del suo nuovo spasimante. Mentre Huma continua a screditare Sanem e Leyla, certa che le due sorelle siano inadeguate per i preziosi figli, qualcuno vive un momento di forte stress emotivo. Stiamo parlando di CeyCey, che non sa come affrontare Ayhan sulla questione nozze e non deludere la sua dolce nonnina. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dall'1 al 5 febbraio 2021