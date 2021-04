Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 2 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 aprile 2021 - Ridge e Brooke continuano a discutere a causa di Thomas. Ridge infatti ha saputo dell'ultimatum di Liam a Hope ed è molto preoccupato per il piccolo Douglas. Il bambino ha perso da meno di un anno la sua mamma e ora sentirsi "ripudiato" da quella nuova potrebbe essere un trauma terribile. Ridge è davvero preoccupato e non manca di farlo sapere a Brooke, a cui in parte addossa anche la colpa di questo preannunciato dramma. I due si troveranno ancora una volta l'uno contro l'altro, incapaci di comunicare come un tempo. La situazione è tesissima, ma non immaginano che le cose siano destinate a peggiorare a causa del bacio galeotto tra Steffy e Liam. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 aprile 2021 - Genoveva coglierà l'occasione per chiedere a Felipe di trascorrere la notte con lei, e giustificherà la richiesta dicendogli di temere per la minacciosa presenza nel quartiere di Cristobal. Sarà proprio durante la notte insieme che i due si ritroveranno in intimità, come pianificato da Genoveva. Nel frattempo Ursula, non contenta della pressione causata alla sua nemica, inizierà a studiare un nuovo attacco. Sospettosa del rapporto tra la Salmeron e Santiago, il marito di Marcia, inizierà ad indagare così da trovare qualcosa da usare contro Genoveva. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 2 aprile 2021 - consapevole di essere stato rifiutato da Sanem e di non essere un ospite benvoluto nella tenuta di Mihriban, Yigit trova una scusa per avvicinarsi alla Aydin e spiarla da lontano. Nel frattempo, la scrittrice è ancora alla ricerca della collana perduta e Can la stuzzica, convinto che riuscirà a farle confessare di aver custodito per tutto quel tempo il suo anello di fidanzamento. Proprio mentre Sanem inizia a intuire che dietro la scomparsa della collana si cela il suo ex fidanzato, Huma e Mevkibe si danno allo shopping sfrenato. Il destino, tuttavia, gioca brutti scherzi e la madre dei fratelli Divit si troverà faccia a faccia con la sua rivale, dando vita ad uno scontro infuocato. Qui la trama completa di Daydreamer

