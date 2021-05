Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 19 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 maggio 2021 - Wyatt è molto convincente, del resto prova ancora dei sentimenti per Sally. I due ragazzi si sono lasciati solo di recente, ad un passo dalle nozze, un ripensamento potrebbe dunque essere credibile, eppure la Spectra sembra nutrire dei dubbi sulla sincerità dello Spencer: Wyatt potrebbe essere stato informato. Sally è molto combattuta, anche se Wyatt non sapesse nulla, per quanto potrebbe riuscire a nascondergli la verità? L'inevitabile peggioramento delle sue condizione, finirà infatti per tradirla e questo scoraggia Sally dall'accettare la proposta del ragazzo di tornare insieme. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 maggio 2021- le immagini hanno mostrato Santiago/Ismael mentre spara ad Ursula, Genoveva invece, l'ha finita con un pugnale, lo stesso che Ursula recava con se pronta ad uccidere la sua nemica. Il frame della Dicenta distesa in una pozza di sangue, avvolta da candida neve, è stato l'ultimo per la regina cattiva di Acacias e anche il più compromettente per i due assassini. Nella Puntata in onda scopriremo infatti che la coppia criminale non è riuscita per tempo a sbarazzarsi del cadavere della Dicenta che verrà presto ritrovato e identificato. La scena del delitto dunque, cela delle prove che potrebbero seriamente mettere a rischio i due assassini. Come se la caverà ora la scaltra Genoveva Salmeron? Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 19 maggio 2021 - Melahat è ufficialmente una ricca ereditiera e i soldi sembrano averle dato già alla testa. L’atteggiamento della pettegola parrucchiera infastidisce Mevkibe e incuriosisce Selim, che finalmente svela il vero motivo che lo ha portato a tornare a Istanbul. L’uomo è in grave difficoltà economica e ha cercato di circuire Huma e Mihriban senza troppo successo. Ora Melahat è in pericolo, perché Selim ha intenzione di ingannarla e fuggire con il malloppo. Qui la trama completa di Daydreamer.

