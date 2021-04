Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 19 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 19 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 aprile 2021 - strani tremori alle mani e agitazione, fanno sicuramente pensare ad una ad uno stato d'ansia, del resto, la particolare situazione che sta vivendo, è di certo una buona giustificazione per un malessere di questo tipo. Sally però, vuole che sia un medico a fare la diagnosi e per questo che si è recata in ospedale. La dottoressa che ha preso in carico il suo caso, inizia a farle diverse domande per poter così formulare una diagnosi, oltre al colloquio però, dovrà sottoporsi a diversi test che richiederanno tempo e pazienza. Il medico domanderà alla Spectra se qualcuno l'ha accompagnata, ma la ragazza chiarirà di non avere nessuno che può prendersi cura di lei. Una situazione molto triste, ma secondo anticipazioni, destinata a cambiare nel giro di poco, lasciato infatti lo studio, nei corridoi della clinica, farà un incontro provvidenziale: Katie! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 aprile 2021 - mentre Margarita continua a insinuare in Bellita il dubbio sul rapporto fra José Miguel e la prima attrice, Josè torna a casa con una notizia sconvolgente che fa precipitare Bellita in una profonda depressione. il malessere della poverina infatti peggiora quando José Miguel annuncia alla famiglia che farà un provino con un produttore americano; Cinta ne è felicissima, al contrario della madre Bellita che si confida proprio con Margarita. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 19 aprile 2021 - Can e Sanem sono tornati a fare coppia fissa ma la loro relazione rischia di compromettere il rapporto tra la Aydin e la sua famiglia. Nihat e Mevkibe, infatti, non riescono ancora a fidarsi del Divit e vorrebbero che la loro figlia minore non soffrisse più a causa del burbero fotografo. Sanem risente di questa situazione, aggravata anche dagli affari della Fikri Harika che faticano a spiccare il volo. Dopo una giornata decisamente stressante, Can e Sanem si ritrovano insieme sulla barca e il Divit propone di lasciare la città, per girare il mondo insieme e raggiungere le Galapagos. La scrittrice accetterà al proposta? Qui la trama completa di Daydreamer

