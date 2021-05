Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 18 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 maggio 2021 - Lo Spencer torna da Sally, con il benestare di Flo. Wyatt lascia dunque il loro nido d'amore per andare ad assistere l'ex fidanzata in fin di vita. Gli innamorati, con il cuore a pezzi, si sono salutati e Wyatt ha raggiunto la Spectra, a cui ha proposto di gettarsi il passato alle spalle, e di stare insieme. Sally è incredula, ma, chiaramente felice. Con le poche forze che le restano, lo stringe a sé, lasciandosi andare in un pianto liberatorio. I due, commossi, restano abbracciati: ora sono di nuovo una coppia ed è giusto che tornino a vivere insieme. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 maggio 2021- quello con cui Maite non ha davvero fatti i conti, è la tenacia e la caparbia della sua Camino. La ragazza infatti, scoperte le intenzioni di Maite, le dice che andrà con lei, che è disposta tutto pur di restare insieme, anche abbandonare per sempre la sua casa e la sua famiglia. L'artista dunque, si sente messa alle strette ed è costretta a prendere velocemente una decisione, si tratta ovviamente di una scelta dettata dal cuore, ma anche dal desiderio di non complicare la vita della donna che ama: decide di restare ad Acacias. Qui la trama completa di Una Vita.

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 18 maggio 2021 - mentre la Fikri Harika rischia di perdere l’affare da milioni con il signor Asim, la fortuna strizza l’occhio a Melahat. La vicina di casa Aydin, infatti, scopre di aver ereditato una grossa somma da una principessa afgana, cara amica della sua famiglia, e ora è ufficialmente ricca. L’evento sconvolgerà parecchio Melahat, confusa dal fatto di possedere un bene di tale valore, al punto di farle perdere la ragione. Nel frattempo, Selim viene a conoscenza di quanto accaduto alla vicina di casa di Nihat e Mevkibe, e trama nell’ombra per assicurarsi una parte dell’eredità. Qui la trama completa di Daydreamer.

