Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 18 febbraio 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, giovedì 18 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 18 febbraio 2021 - mentre Bill e Liam parlando del ruolo che svolgerà Sally, Wyatt è afflitto dai dubbi: sentirsi chiamare dalla ragazza col nome del fratello gli ha riportato alla mente ricordi troppo amari. Dopo aver riflettuto, Wyatt prende la dura decisione di non sposare più la Spectra... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 18 febbraio 2021 - La Sampaio infatti, ha iniziato a notare grosse differenze tra il Santiago che ha accanto e quello del passato, soprattutto l'uomo non pare ricordare pezzi importanti di storia riguardanti la loro vita insieme. Sembra quasi che non sia la stessa persona di un tempo. Marcia dunque, ha dei dubbi, che se confermati, potrebbero far crollare tutta la messinscena costruita da Santiago. Casilda celebra la messa in memoria di Martin, circondata dall'affetto dei vicini. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - giovedì 18 febbraio 2021 - Sanem stava per arrendersi, impossibilitata a sconfiggere il blocco dello scrittore, ma un’intuizione potrebbe aver salvato la sua nascente carriera di scrittrice. La Aydin vorrebbe pubblicare il suo diario segreto, che ripercorre la storia d’amore con Can, ma ha bisogno del consenso del suo fidanzato. Il Divit non è certo di voler far conoscere al mondo i dettagli della sua vita privata, della quale è sempre stato molto geloso, e si prende del tempo per riflettere. Incalzata da Yigit, Sanem decide di raggiungere Can al rifugio e proprio qui accadrà qualcosa di impensabile! Qui la trama completa di Daydreamer

