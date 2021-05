Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 17 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 17 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 maggio 2021 - saputo della terribile malattia che affligge la Spectra, anziché licenziarla, Steffy e Ridge la convocano per affidarle la collezione d'alta moda sotto la supervisione di quest'ultimo. E' chiaro che padre e figlia non reputano, in questo momento, la stilista all'altezza di questo ruolo, ma il pensiero di regalarle un'ultima soddisfazione lavorativa, che la distragga dalla malattia, li rende felici. Steffy e Ridge sperano così di dare il loro contributo per alleviare le pene della povera Spectra. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 23 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 maggio 2021- Ursula e Felipe sono faccia a faccia, e lei si prepara a raccontargli tutta la verità su Genoveva. La perfida Salmerón ha escogitato un piano diabolico per allontanarlo definitivamente dalla Sampaio: in combutta con il terribile Andrade, ha fatto arrivare ad Acacias 38 Santiago, che, in realtà, non è il marito di Marcia! L'avvocato è sconvolto, ma nonostante l'indubbio sospetto insinuato dalla Dicenta - incapace di fidarsi e carico di odio - esploderà contro di lei. La violenza sarà tale da richiedere l'intervento della Salmeron per evitare un omicidio. Perché Genoveva corre in soccorso della Dicenta se da giorni medita di liberarsi di lei? E' chiaro, la Salmeron vuole vendicarsi di persona della Dicenta ed evitare che il suo futuro sposo finisca in carcere prima di pronunciare l'atteso sì. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 maggio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 17 maggio 2021 - Can è rimasto molto colpito dalla scenata di gelosia di Sanem e ha deciso di rassicurare la sua fidanzata, organizzando per lei una fuga romantica. Il Divit porta la scrittrice su un’isola deserta, dove i due hanno modo di parlare apertamente dei propri sentimenti e di trascorrere l’intera notte insieme, abbracciati sotto le stelle. Al suo risveglio, Can ha alcuni flashback del passato che gli riportano alla mente momenti importanti della sua storia d’amore con Sanem. La mente del fotografo sta finalmente collaborando per permettergli di recuperare la memoria? Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 17 al 21 maggio 2021