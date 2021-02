Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 17 febbraio 2021 - mentre Wyatt inizia a dubitare di Sally, Shauna e Ridge si scambiano un bacio appassionato. Quinn, che li ha visti, mette subito in guardia la Fulton sul fatto che il vero amore del Forrester sarà sempre e solo Brooke. Successivamente, anche Eric decide di parlare con il figlio, nella speranza di farlo rinsavire. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 17 febbraio 2021 - Carchano ha già pronta una contromossa per difendersi dalla denuncia di Bellita ed evitare un eventuale blocco della distribuzione del suo film: il Regista si farà passare come vittima di censura davanti alla stampa gettando nel più totale sconforto Bellita, distrutta e preoccupata per la proiezione della pellicola e per la sua reputazione. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 21 febbraio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoledì 17 febbraio 2021 - Sanem ha ancora pochi giorni per terminare i primi capitoli del suo romanzo, così che Yigit possa presentarlo all’agenzia americana e ottenere il contratto tanto agognato per la sua protetta. Le tensioni con Can distraggono la Aydin, che non trova ispirazione neppure nel silenzioso e bucolico capanno di montagna che il suo fidanzato le mette a disposizione. Messa alle strette da Yigit, che teme di perdere il vantaggioso accordo con la casa editrice, Sanem prende una decisione inaspettata e propone al suo capo di pubblicare il diario segreto, che raccoglie nei minimi particolari la lunga e tormentata storia d’amore con il Divit. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 febbraio 2021