Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 16 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 16 marzo 2021 - Hope si accorge che Thomas sta approfittando della loro vicinanza sul lavoro per accorciare di nuovo le distanze. La sfiducia di Hope nei confronti della storia di Thomas e Zoe, non è però solo motivata dai sospetti atteggiamenti del fratellastro, ma anche dalla mancata stima e dalla totale intolleranza nei confronti di Zoe. Per la Logan è difficile pensare che Thomas possa averla sostituita con una donna tanto meschina. Quella che Hope prova nei confronti del fratellastro e della sua nuova relazione, sembra dunque, una sorta di malata gelosia! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 marzo 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 16 marzo 2021 - Bellita vuole organizzare un concerto benefico in cui si esibirà Cinta, e il cui ricavato sarà devoluto a Margarita. La moglie del regista ha scoperto che i misteriosi cesti di cibo ricevuti in dono, provenivano proprio dalla sua nemica Bellita, si è così presentata a casa Dominguez per riconsegnarli. Margarita furiosa ha urlato contro la sua benefattrice dicendo di non volere la sua carità. La povera Bellita consolata dai suoi cari, ha mostrato il desiderio di non arrendersi - nonostante il trattamento della Carchano - e ha chiesto il loro aiuto artistico per mettere su uno spettacolo di beneficienza in favore di Margarita. La moglie del regista accetterà almeno questo generoso gesto? Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'15 al 21 marzo 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 16 marzo 2021 - Can e Sanem sono sempre più scostanti, non riuscendo ad ammettere di essere ancora innamorati e a dimenticare i fantasmi del passato che tornano a perseguitarli. Mihriban si è accorta del sentimento che lega i due ex amanti e, con l’aiuto di Aziz, architetta un piano per costringere Sanem e Can a trascorrere del tempo da soli. Con la scusa di avere una cena molto importante, Mihriban chiede a Sanem di fare da babysitter alla figlia dell’amica Cansu. Poi, alle spalle della Aydin, contatta Can chiedendogli di riferire un messaggio a Sanem. Il Divit trova la sua ex alle prese con la bellissima neonata e i due finiscono con l’aiutarsi a vicenda, trascorrendo l’intera notte insieme come una vera famiglia. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 marzo 2021