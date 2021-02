Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 16 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, martedì 16 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 16 febbraio 2021 - Brooke torna a casa in lacrime, Ridge invece trova conforto in Shauna. La madre di Flo è stata molto vicina al Forrester negli ultimi tempi e lui si fida di lei, ha infatti trovato nella donna una grande confidente. Ma ora sembra si stia pian piano trasformando in qualcosa di più, Ridge sente di potersi lasciare andare con lei. Brooke dovrà affrontare anche questo problema, le cose sono già molto complicate e l'intromissione di Shauna non è certo un vantaggio per la Logan, che è ovviamente molto preoccupata di perdere per sempre suo marito. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 16 febbraio 2021 - la Salmeron si reca da Santiago, è furiosa dopo aver appreso delle intenzioni dell'uomo grazie ad una soffiata di Ursula: Santiago vuole rimanere con Marcia ad Acacias. La Dark Lady, faccia a faccia con il traditore, non minaccerà semplicemente di rivelare la verità sul suo conto, ma gli dirà di essere pronta ad ucciderlo se non accetterà di rispettare i suoi ordini. Credete che riuscirà a convincere Santiago a un cambio di rotta o l'uomo sottovaluterà la pericolosità di Genoveva? Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 21 febbraio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - martedì 16 febbraio 2021 - Can non si fida di Yigit, certo che il giovane editore stia facendo di tutto per conquistare Sanem. La Aydin non ha notato gli sguardi languidi che Yigit le riserva, e interpreta i suoi gesti come segnali di amicizia e fiducia, arrivando a criticare apertamente il suo fidanzato per l’eccessiva gelosia. Il Divit incarica un investigatore privato di raccogliere informazioni su Yigit e, certo che lui stia ingannando Sanem, lo affronta durante il ricevimento di nozze di Leyla e Emre. I due contendenti sfioreranno la rissa, mentre Sanem sarà sempre più confusa sul suo futuro con Can. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 febbraio 2021