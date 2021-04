Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 16 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 16 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 aprile 2021 - mentre Shauna sta per lasciare casa Forrester, Quinn le confessa che se Brooke continuerà a sabotare il suo matrimonio con Eric, è disposta perfino ad ucciderla. Le parole di Quinn saranno cariche di odio e così forti da sconvolgere addirittura Shauna. La Fuller, persa nel suo delirio, giurerà all'amica di essere pronta per liberarsi di Brooke. Purtroppo l'instabilità mentale dimostrata da Quinn nel passato non spinge certo a minimizzare, giustificando come semplici espressioni di ira le sue parole. C'è il rischio dunque che questa guerra assuma contorni cupi. La Logan sarà dunque davvero in pericolo? Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 aprile 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 aprile 2021 - mentre Genoveva, soddisfatta, festeggia la conferma della sperata gravidanza, il padre del bambino che porta in grembo, si trova ad affrontare un duro scontro con l'avversario Santiago. Inutili si riveleranno i tentativi di Marcia di evitare la lite, a lei infatti, Santiago ordinerà di stare zitte e le dirà di dover rinunciare al posto di lavoro ottenuto col favore del presunto amante. Poi furioso, il Becerra passerà dalle minacce alle botte, avventandosi su Felipe con forza e prendendolo a pugni. I vicini saranno testimoni del terribile scontro che tingerà di sangue le vie del quartiere! Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 17 aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 16 aprile 2021 - Aziz è stanco delle continue liti tra Huma e Mihriban, e ormai non riconosce più il carattere mite e solare della sua fidanzata, al punto da decidere di allontanarsi da Istanbul e trasferirsi in Europa per qualche tempo. Rimaste sole, le due donne accolgono con gioia l’arrivo dell’amico Selim che, tuttavia, sembra essere tornato in città per approfittarsi della loro gentilezza e, soprattutto, dei loro soldi. Nel frattempo, per la Fikri Harika è un momento decisamente negativo, amplificato dal disastroso incontro con il nuovo cliente. Sanem e Can sono troppo indaffarati a tenere la loro relazione segreta per occuparsi dell’agenzia? Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021