Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 15 marzo 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, lunedì 15 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 15 marzo 2021 - Brooke e Liam sono preoccupati e non credono che Thomas sia cambiato. Nel frattempo sembra che Zoe sia veramente diventata la ragazza di Thomas. A pochi giorni dall'ingresso della modella, tutti inziano a notare un positvo avvicinamento tra Thomas e Zoe. Brooke e Liam non si lasciano ingannare facilmente, ma comunque sperano che la ragazza riesca seriamente a distogliere Thomas dal pensiero di Hope. Del resto la Buckingham sembra davvero interessata al rampollo di casa Forrester, è attratta da lui, ma anche dal prestigio che un fidanzamento col ragazzo potrebbe assicurarle. Delle mire di Zoe comunque, poco importa ai detrattori di Thomas, l'unica speranza è che il giovane si liberi dell'insana ossessione per la Logan. Ma Thomas starà solo recitando o davvero ha voltato pagina scegliendo la bella Zoe? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 15 marzo 2021 - Ursula minaccia Genoveva di rendere pubblica la verità sulla morte di Alfredo Bryce, ma lei non si intimorisce e la licenzia. in uno sprazzo di lucidità, Ursula minaccia la Salmeron. Effettivamente se la Dicenta non fosse afflitta da terribili allucinazioni, avrebbe tanto materiale da usare contro la sua nemica, ma purtroppo è ormai chiaro a tutti che Ursula è fuori di testa e la sua credibilità è assai scarsa. Proprio di recente ha avuto uno scontro con Fabiana, la locandiere non ha accolto con favore le affermazioni di Ursula riguardo al ritorno di sua figlia morta, Cayetana. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 15 marzo 2021 - dopo aver rivelato a tutti di essere disoccupato, Emre sente il cuore più leggero. Il minore dei fratelli Divit affronta sua moglie, consapevole che Leyla sta sacrificando tutto pur di riuscire a mantenere un lavoro che non le piace ma che le permette di avere uno stipendio sicuro, in attesa che lui trovi un altro impiego. Emre e Leyla ammettono di voler lasciare al più presto la casa dei genitori di lei, per costruire il loro futuro insieme e decidono che al più presto diventeranno genitori. Nihat e Mevikbe, sebbene felici per la coppia, sono molto preoccupati per loro e non vogliono che Leyla si separi da loro trasferendosi in una nuova abitazione. Qui la trama completa di Daydreamer

