Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, lunedì 15 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 15 febbraio 2021 - Hope confessa a Liam di non aver avvertito la polizia dopo l'incidente causato a Thomas. Steffy affronta suo fratello senza mezze misure. Steffy ha vissuto giorni di grande ansia, Thomas ha fatto completamente perdere le sue tracce creandole seria preoccupazione. La Forrester ha perdonato suo fratello, ma le riserve, dettate dall'instabilità di Thomas, la spingono a diffidare di lui e a sospettare delle sue intenzioni. E' per questo che, tornato finalmente a casa, Thomas si troverà ad affrontare un duro faccia a faccia con Steffy. La sorella, furiosa, cercherà di fargli capire che è tempo di cambiare, di smettere di seguire un sogno impossibile chiamato Hope! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 febbraio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 15 febbraio 2021 - Susana riceve dei biglietti laconici in cui Armando adduce mille scuse per giustificare il fatto che ultimamente è sempre meno presente. La poverina è preoccupata, teme davvero di essere stata, illusa, sedotta e abbandonata. Il dubbio l'attanaglierà facendola cadere nello sconforto più nero. Vogliamo però tranquillizzarvi, Armando non si è affatto pentito e prova ancora dei sentimenti molto forti per Susana. Purtroppo si trova a dover fare i conti con una situazione molto dolorosa per lui e anche difficile da evitare o rimandare... Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 21 febbraio 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 15 febbraio 2021 - Can è sempre più convinto che Yigit stia cercando di sedurre Sanem, celato dietro il suo ruolo di capo della casa editrice. Il Divit non sopporta che la sua fidanzata sia cieca davanti alle avances di Yigit, e vorrebbe che tornasse a lavorare in pianta stabile alla Fikri Harika. Mentre Can rimane molto scosso dalla dedica che Yigit scrive per Sanem su uno romantico libro, CeyCey è preda di una forte crisi d’ansia scatenata involontariamente da Huma. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 15 al 19 febbraio 2021