Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 15 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 aprile 2021 - Quinn giura che farà pagare a Brooke di aver sobillato Eric contro di lei e Shauna. La Fuller non può sopportare che Brooke interferisca nel suo matrimonio mettendo a repentaglio la sua vita di coppia. Eric ha mostrato verso di lei grande delusione, come non aveva mai fatto prima, e la Fuller sente che il loro futuro insieme sia ora in pericolo a causa della storica avversaria. E' per questo motivo che Quinn inizierà a bramare vendetta Liam è in crisi perché Hope non si allontana da Thomas, e Bill gli suggerisce di tornare da Steffy. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 aprile 2021 - Cesáreo organizza un paso doble intimo in soffitta con Arantxa e la bacia. Andrade invita bruscamente l'avvocato Velasco a non fare troppe domande e gli dice che penserà lui a Felipe. Úrsula si introduce in casa di Genoveva e le lascia un quotidiano aperto sulla scrivania. Felipe cerca Santiago per chiedergli il permesso di istruire Marcia in vista del processo, ma l'uomo lo aggredisce. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 15 aprile 2021 - Can e Sanem hanno ceduto alla passione che li lega, scegliendo di darsi una seconda occasione. La coppia annuncia la notizia ai dipendenti della Fikri Harika, che festeggiano la riconciliazione. Tutti sono sinceramente felici per Can e Sanem, che hanno lottato fin troppo a lungo con i propri sentimenti. Ora, tuttavia, la Aydin ha una nuova preoccupazione. Come reagirà la sua famiglia? Mevkibe e Nihat cercheranno di separarli ancora? Qui la trama completa di Daydreamer

