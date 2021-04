Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 14 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 14 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 aprile 2021 - nonostante le remore e il timore di perdere per sempre Liam, Steffy decide comunque di vuotare il sacco, confessando di essere caduta nella trappola di Thomas e di aver, seppur ingenuamente, assecondato il suo piano per dividerlo da Hope. La verità, dirompente, sta per travolgere Liam, quando Thomas arriva ammutolendo Steffy. Dopo aver consolato Hope infatti, è corso alla casa sulla scogliera a controllare come Steffy stia gestendo la situazione con Liam, teme che la debolezza della sorella possa mandare a monte il suo malefico progetto. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 aprile 2021 - Santiago è riuscito a strappare Marcia a Felipe, ma in fondo sa di non essere mai riuscito a cancellare la ragazza dal suo cuore, ne a far dimenticare a Marcia l'uomo che stava per sposare. E' per questo che da mesi cerca di tenere alla larga l'avvocato e di convincere la Sampaio a lasciare con lui Acacias. Purtroppo i gravi problemi finanziari che affliggono la coppia non hanno permesso la sperata fuga verso Cuba, ma grazie al lavoro appena ottenuto da Marcia le cose potrebbero cambiare, finalmente possono mettere da parte il denaro necessario per dire addio all'insidioso quartiere. A scombussolare i piani di Santiago però, è una clamorosa scoperta, quasi per caso infatti, assistendo ad un incontro tra Felipe e Marcia, verrà a sapere raccomandazione dell'Alvarez Hermoso a sua moglie. Il Becerra esploderà contro il povero Felipe, intimandogli di stare lontano da sua moglie. Anticipazioni di Una Vita rivelano che il confronto sarà durissimo! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 14 aprile 2021 - Leyla è decisa a diventare una cantante professionista, anche grazie all’appoggio del marito Emre che ha visto in lei un innegabile talento. La Aydin incontra il suo ex maestro di canto Ferit, un uomo piacente che la riempie di complimenti, noncurante dell’evidente fastidio del Divit. La Aydin chiede aiuto a Ferit per migliorare le sue esibizioni, mentre Emre è preda della nera gelosia. Qui la trama completa di Daydreamer

