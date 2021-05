Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 13 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 maggio 2021 - Ridge e Steffy hanno deciso di liberarsi della stilista, non più creativa e produttiva come un tempo. Un duro colpo per la povera Sally che oltre alla rottura con Wyatt si è trovata ad affrontare gravi problemi di salute e una implacabile diagnosi: è spacciata, le rimane solo un mese di vita. Nonostante dunque abbia continuato ad impegnarsi, il suo rendimento sul lavoro è inevitabilmente calato. Ridge e Steffy, all'oscuro della drammatica situazione di Sally, capiscono che la decisione di licenziare la stilista non può essere più rimandata. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 maggio 2021- Liberto e Rosina discutono riguardo alla gestione della loro futura galleria d'arte, perché Rosina sente che Liberto è più a favore di Maite che dalla sua parte. La famiglia Dominguez aspetta con ansia la cura per Bellita mentre Servante, Jacinto e Cesareo pianificano un concerto natalizio nella speranza di conquistare Arantxa. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 13 maggio 2021 - l’idea di Sanem si rivelerà essere un vero e proprio disastro. La scrittrice ha suggerito a Selim di adottare un atteggiamento snob e prepotente, per rendere credibile il fatto che sia un regista internazionale piuttosto famoso. Selim, nel panni di Arthur Capello, scatenerà l’ira del signor Asim che minaccerà di abbandonare il meeting e la Fikri Harika. Solo il tempestivo intervento di Ayca riuscirà a salvare le sorti dell’incontro, ma Sanem non sarà felice di vedere la sua rivale entrare nelle grazie di Can. Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 10 al 14 maggio 2021