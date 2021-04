Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 13 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 13 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 aprile 2021 - mentre Hope troverà in Thomas una spalla su cui piangere, Steffy sarà sul punto di crollare e confessare tutto a Liam. Lo Spencer non è arrabbiato con lei, in fondo sa di aver spinto troppo sull'acceleratore, nutrendo le illusioni e le speranze della Ex. Liam ama Steffy e sa che una parte del suo cuore sarà sempre della Forrester, come potrebbe non comprendere quel gesto di amore profondo e non sentirsi in parte colpevole di averlo causato. Liam certo non immagina che il bacio sia stato così spudoratamente orchestrato, non sa infatti di quella telefonata ricevuta da Steffy un attimo prima dell'arrivo di Hope! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 aprile 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 aprile 2021 - Ursula è stata cacciata da Acacias dopo essere stata incastrata da Genoveva per la tragica vicenda di Agustina, certo è, che se la Dicenta dovesse riuscire a smascherare la sua accusatrice, le parole di quest'ultima perderebbero di credibilità e il suo nome potrebbe finalmente essere riabilitato. Ma per il momento, i vicini di Acacias, ignari del piano di riscatto di Ursula, non accolgono certo con favore il suo ritorno, anzi, la presenza della donna desta grande rabbia e ansia. A rendere più preoccupante il rientro nel quartiere, è lo stato delirante della Dark Lady, chiaramente afflitta da gravi turbe mentali. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 17 aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 13 aprile 2021 - nonostante il brutto spavento per il malore causato dalla sua dieta decisamente sregolata, Nihat non ha intenzione di cambiare le sue abitudini alimentari. Mentre Leyla e Emre sono occupati con il lancio della carriera musicale della Aydin, Nihat viene invitato a cena da Aziz e Mihriban. Le doti culinarie della donna che ha salvato Sanem sono celebri e l’uomo pregusta già un lauto banchetto. Consapevoli di quanto accaduto a Nihat, tuttavia, i due decidono di cucinare piatti molto sani ma poco appetitosi, che lasciando l’amaro in bocca al marito di Mevkibe. Così, Nihat si trova ostaggio di Aziz e Mihriban, che vogliono che trascorra la notte nella tenuta, pronti a rimpiazzarlo di salutari manicaretti. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 12 al 16 aprile 2021