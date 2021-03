Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 12 marzo 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, venerdì 12 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 12 marzo 2021 - Hope assume Thomas nella sua linea di moda, inutili si dimostreranno le proteste dello Spencer di fronte alla scelta della compagna, ma del resto era un rischio già calcolato, è per questo che Zoe è stata "ingaggiata": per limitare i danni. Da tutta questa storia l'unico ad essere uscito vincente è proprio il machiavellico Thomas, che ora non può far altro che gongolare per essere riuscito ad ingannare tutti. Il Forrester riuscirà a passarla liscia anche questa volta o grazie a Zoe, Liam potrà finalmente a smascherarlo? Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 marzo 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 12 marzo 2021 - la Dicenta è armata, ha un coltello e lo punta dritto alla gola di Genoveva, ma la sua testa e i suoi occhi la ingannano: la donna scambia la Salmeron per una delle sue figlie. Ricordiamo che il rapporto di Ursula e le due figlie gemelle non è mai stato idilliaco, anzi, Olga è morta proprio per mano della temibile governante, mentre Blanca è riuscita a far rinchiudere la madre in manicomio. E' per questo che dopo la nemica Cayetana, saranno proprio loro ad angosciare la labile mente di Ursula, affollata da temibili fantasmi. Fortunatamente, prima che la Dicenta possa affondare il colpo, Felipe riuscirà a salvare Genoveva disarmando e cacciando la pericolosa governante. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 14 marzo 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 12 marzo 2021 - Sanem affronta Can dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio di Yigit, chiedendo spiegazioni sulla sua reazione del tutto disinteressata. Dopo un’accesa discussione, i due si chiariscono e non riescono più a nascondere l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Nel frattempo, i dipendenti della nuova Fikri Harika sono allarmati dalla notizia che la Aydin potrebbe convolare a nozze con Yigit e fanno di tutto per costringere Sanem e Can a trascorrere del tempo insieme. Durante una sessione di brain-storming per la nuova campagna pubblicitaria delle creme naturali prodotte dalla scrittrice, tutti rimangono senza parole notando che Sanem e Can non riescono a staccarsi gli occhi di dosso. Gli amici della coppia sono felici, mentre Nihat e Mevkibe non sanno se spingere la figlia nelle braccia di Yigit oppure farsi da parte e permettere che Sanem perdoni Can. Qui la trama completa di Daydreamer

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dall'8 al 12 marzo 2021