Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 12 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 maggio 2021 - Ridge non comprende la reazione del resto della famiglia, condanna Liam per aver rovinato un momento così bello e Brooke perché con il suo sconcerto dimostra ancora una volta di non credere al cambiamento del figliastro. Il Forrester Senior è felice, ha finalmente ottenuto la prova sperava: la proposta di Thomas, conferma che il ragazzo è finalmente riuscito a liberarsi dell'ossessione per Hope. E' per questo che Ridge, sostenuto da Eric, darà la sua benedizione alla coppia e accoglierà con affetto Zoe in famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 maggio 2021- Genoveva non lascerà mai partire l'ex alleato prima che siano riusciti a portare a termine il loro losco piano, e il loro piano comprende: liberarsi di Ursula. La donna, folle e vendicativa, rischia di far saltare tutto, dunque, prima di lasciare Acacias, Santiago dovrà metterla fuori gioco. Quello di cui parla Genoveva è chiaramente un omicidio, ma il suo "socio" ha davvero la stoffa dell'assassino? Finora abbiamo conosciuto Santiago come uno scaltro bugiardo e manipolatore, ma ancora non sappiamo se avrà il coraggio di uccidere la Dicenta per assecondare la volontà della Salmeron. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 12 maggio 2021 - la Fikri Harika è in crisi: nessuno riesce a trovare un attore in grado di interpretare Arthur Capello e convincere Asim a concedere all’azienda l’esclusiva sulla nuova campagna pubblicitaria. Mentre Ayca inizia a nutrire sospetti sui dipendenti dell’agenzia pubblicitaria dei Divit, Sanem decide di ricorrere ad una soluzione rischiosa, inconsapevole che con la sua scelta metterà in pericolo tutti! Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 10 al 14 maggio 2021