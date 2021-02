Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 12 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, venerdì 12 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 12 febbraio 2021 - Brooke arriverà giusto in tempo per evitare che Hope, tramortita, possa cadere nella trappola di Thomas. La Logan rimarrà ovviamente sconvolta nel vedere il ragazzo, sarà sollevata scoprendo che è vivo, ma sarà anche molto arrabbiata. Come ha potuto procurare uno spavento del genere a lei, a sua figlia e a tutta la sua famiglia? Lo scopo di questa farsa per la Logan è abbastanza chiaro, Thomas ha tentato di far sentire in colpa Hope, così che la ragazza, pentita, mostrasse clemenza e gli offrisse una nuova occasione. Quello che veramente turba Brooke è vedere che Hope, fragile come mai prima in passato, non mostri alcun rancore per il suo "carnefice". E' a questo punto che capirà di dover intervenire per allontanare per sempre il Forrester dalla sua bambina! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 12 febbraio 2021 - Susana non fa che pensare ad Armando e i suoi amici non smettono di ricordarle ogni giorno che uomo speciale è e cosa rischia di perdere lasciandoselo scappare. E' un tarlo fisso nella mente della Ruiz che ad un certo punto capirà di dover prendere una decisione e l'iniziativa, del resto Armando le ha giurato di aspettarla. Ormai pronta e sicura di ciò che desidera, andrà da lui, i due si lanceranno in un ballo passionale davanti a tutti, senza timore di essere visti, anzi, per Susana sarà l'occasione, una volta per tutte, di ufficializzare la loro relazione! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 12 febbraio 2021 - dopo tanti preparativi, sbrigati per la maggior parte da Can e Sanem, il giorno del ricevimento di nozze di Leyla e Emre è alle porte. I due novelli sposi sono molto agitati, tanto da dimenticare di comprare l’abito per il grande evento! Can e Sanem alleano le forze per aiutare la coppia, nonostante le loro divergenze. Huma e Mevkibe riusciranno a fare altrettanto durante la grande festa organizzata in onore di figli? Qui la trama completa di Daydreamer

