Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 12 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 aprile 2021 - Katie si schiererà dalla parte della nipote, con lei anche Bill, che mal sopporta la Spectra, e ovviamente Quinn e Shauna. Insomma, la coppia Wyatt-Flo godrà dell'appoggio di tutti, Sally invece si troverà completamente sola. La povera Spectra, che già sta vivendo un momento difficile sul lavoro, dovrà fronteggiare anche una grave crisi sentimentale. Anticipazioni però rivelano che Sally non sarà certo pronta ad arrendersi, non deporrà le armi, anzi, si mostrerà decisa a riprendersi Wyatt. Come andrà a finire, chi riuscirà a spuntarla tra le due pretendenti? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 aprile 2021 - il colloquio di Marcia per un posto da cameriera è andato molto bene e la ragazza ha ottenuto il lavoro sperato, Santiago sollevato, può tornare a fare progetti, ha già infatti in mente un affare redditizio per quando si trasferiranno a Cuba. Marcia sembra finalmente mostrargli fiducia e il clima tra i due è di certo più disteso, ma non sarà destinato a durare... Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 12 aprile 2021 - Leyla ha svelato di avere un talento incredibile nel canto, ed Emre è pronto a sostenere la sua carriera. I due novelli sposi hanno deciso di lasciare i rispettivi impieghi, che non li rendevano felici, e gettarsi a capofitto nel mondo della musica. Mentre Emre cerca un posto perfetto da trasformare in una sala d’incisione per sua moglie, Leyla è molto preoccupata per Nihat. Il padre delle sorelle Aydin è tornato a casa dopo il malore e il conseguente ricovero in ospedale, ma questa brutta esperienza non sembra aver cambiato le sue abitudini alimentari. Qui la trama completa di Daydreamer

