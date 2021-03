Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 11 marzo 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, venerdì 11 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 11 marzo 2021 - mentre Steffy spera ancora di sbagliarsi sul conto del fratello, c'è chi come Liam non ripone alcuna fiducia nel figlio di Ridge. Stiamo parlando di Brooke. La donna ha messo sul piatto il suo matrimonio, arrivando addirittura a firmare le carte del divorzio con Ridge, eppure, nemmeno per un attimo sembra essersi pentita di non aver concesso una chance al figliastro. Lei e Ridge avranno in questo episodio l'ennesimo confronto sull'argomento, ma Brooke si mostrerà irremovibile: "Non perdonerò mai Thomas!" Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 11 marzo 2021 - Ursula è sconvolta da giorni da un incontrollabile delirio è infatti afflitta da vivide allucinazioni, tanto reali da convincerla del ritorno della sua nemica più minacciosa, Cayetana. L'immagine della terribile Sotelo ha finito per sovrapporsi con quella della Salmeron che è da giorni vittima di ripetute minacce da parte della Dicenta. Genoveva però non ha dato troppo credito alle folli intimidazioni della governante e certo non si aspetta ciò che sta per accadere: Ursula si presenterà a sorpresa interrompendo bruscamente i festeggiamenti per il fidanzamento di Felipe e Genoveva. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - venerdì 11 marzo 2021 - Sanem affronta Can dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio di Yigit, chiedendo spiegazioni sulla sua reazione del tutto disinteressata. Dopo un’accesa discussione, i due si chiariscono e non riescono più a nascondere l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Nel frattempo, i dipendenti della nuova Fikri Harika sono allarmati dalla notizia che la Aydin potrebbe convolare a nozze con Yigit e fanno di tutto per costringere Sanem e Can a trascorrere del tempo insieme. Durante una sessione di brain-storming per la nuova campagna pubblicitaria delle creme naturali prodotte dalla scrittrice, tutti rimangono senza parole notando che Sanem e Can non riescono a staccarsi gli occhi di dosso. Gli amici della coppia sono felici, mentre Nihat e Mevkibe non sanno se spingere la figlia nelle braccia di Yigit oppure farsi da parte e permettere che Sanem perdoni Can. Qui la trama completa di Daydreamer

