Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 11 maggio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'11 maggio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 11 maggio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 maggio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 maggio 2021 - Thomas ha sconvolto tutti con la sua proposta di matrimonio a Zoe. Liam – che da sempre non si fida del Forrester – è certo che il ragazzo stia facendo tutto questo per arrivare a Hope e lo accusa di essere ancora subdolo, calcolatore e di voler fare leva sui sentimenti di Hope per Douglas. Intanto la Logan deve consolare Douglas, spaventato di perdere la sua mamma appena ritrovata. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 maggio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 maggio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 maggio 2021- Cesareo ha di recente scoperto che Camino frequenta ancora la pittrice e ne ha parlato con Emilio. Il fratello, preoccupato, ha affrontato Camino facendo scoprire tutto a Felicia. E' così che Camino ha capito di dover correre ai ripari. Felicia ha scoperto semplicemente che lei e Maite sono ancora amiche, ma non immagina certo che abbiano una storia, è per questo che la ragazza deve riuscire a rabbonire la madre, farle credere di essersi pentita, per evitare che indaghi e scopra qualcosa di molto più compromettente di una semplice disobbedienza. Organizzerà quindi una cena speciale per la mamma, durante la quale le chiederà perdono e le prometterà di chiudere tutti i rapporti con l'artista. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 maggio aprile 2021

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 maggio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 11 maggio 2021 - Aziz ha preso una decisione molto sofferta, stanco delle continue liti tra l’ex moglie Huma e la nuova compagna Mihriban. Le due donne riescono a tira fuori l’una dall’altra il peggio del loro carattere e Aziz si trova costantemente oppresso da un fuoco incrociato. Il Divit comunica, con il cuore spezzato, a Mihriban la sua decisione di lasciare definitivamente Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam. La donna non prende bene la notizia e, dal momento che non riesce a persuadere il suo amante, cerca conforto tra le braccia dell’amico Selim. Qui la trama completa di Daydreamer.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 10 al 14 maggio 2021