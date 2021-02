Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 11 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 11 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, giovedì 11 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 11 febbraio 2021 -Hope disperata si chiude nella sua stanza, piange e continua a ripetere che si è trattato di un incidente e che non vuole perdere i suoi bambini, quando improvvisamente, un’ombra si avvicina. Senza luce non riesce a capire di chi si tratti, è spaventata, ma poi Thomas si rivela: è vivo. Hope è sconvolta ma anche sollevata, lo strige forte a se. Il ragazzo la tranquillizza e le spiega di essersi ritrovato immerso nella vasca, ma fortunatamente il contenuto non era acido, era semplice disinfettante. E' a quel punto che Hope tremante gli domanda: "e allora perché l'hai fatto? Perché hai finto la tua morte?". Thomas con calma le spiega: "volevo dimostrati che anche le persone buone a volte hanno dei segreti!". Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 11 febbraio 2021 - Santiago sa del tradimento della moglie e dell'ostinata intenzione di Felipe di portargliela via, dunque legge l'irruzione alla locanda, come un vero e proprio affronto. I timori di Marcia si concretizzano, la ragazza aveva infatti allontanato Felipe proprio per evitare che andasse a finire in questo modo. Ora che "la fritta è fatta" vede come unica soluzione, promettere fedeltà al marito. La Sampaio cercherà infatti di dissuaderlo ad evitare rappresaglie contro Felipe, in cambio gli giurerà di rispettare gli obblighi matrimoniali. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - giovedì 11 febbraio 2021 -Leyla e Emre hanno rischiato tutto, sposandosi in gran segreto per evitare che Huma e Mevkibe rendessero loro la vita impossibile, come stanno facendo con Can e Sanem. La coppia, tradita involontariamente dalla distrazione di CeyCey, è costretta ad accontentare le pretenziose madri e a prestarsi ad un altro ricevimento di nozze per festeggiare con parenti e amici. In vista dell’evento, Emre spera di poter riabbracciare il padre Aziz che si trova all’estero da diverso tempo. Messo alle strette dal fratello minore, Can è costretto a confessare tutta la verità sulla prolungata assenza di Aziz e la reazione di Emre sarà imprevedibile. Qui la trama completa di Daydreamer

