Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 10 febbraio 2021 - Brooke vuole impedire a Hope di rivelare le sue responsabilità sulla morte di Thomas: verrebbe condannata per omicidio e perderebbe sua figlia. Shauna va a trovare Ridge e lo vede pensieroso. Lui le confida di essere preoccupato soprattutto per Thomas, che sembra scomparso nel nulla. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 10 febbraio 2021 - Felipe non riesce a farsi capace della decisione di Marcia, non è pronto a rinunciare a lei e soprattutto è certo che la ragazza non provi alcun sentimento per Santiago, men che meno rispetto. A crucciare il poverino è dunque il motivo di questa improvvisa decisione della Sampaio, è per questo che deciderà di incontrarla, di nascosto, ancora una volta, per indagare cosa la turba e proporle di fuggire insieme. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - mercoledì 10 febbraio 2021 - Ayhan non può sopportare di vivere lontano da suo fratello Osman, l’unico membro ancora in vita della sua famiglia. Delusa dalla finta proposta di CeyCey, che l’ha ingannata anche se a fin di bene, la migliore amica di Sanem prende una decisione molto sofferta. Ayhan si prepara a vendere la macelleria di famiglia, per raggiungere Osman lontano da Istanbul e non fare più ritorno. Sanem è distrutta dalla notizia, poiché sperava di vivere con la migliore amica le gioie e i dolori del matrimonio con Can. Anche CeyCey non reagisce bene, precipitandosi alla stazione dei bus. Il bizzarro dipendente della Fikri Harika è costretto a fare un passo indietro, proprio mentre Leyla e Emre devono pagare le conseguenze del loro matrimonio segreto. Qui la trama completa di Daydreamer

