Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 1 marzo 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 1 marzo 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, lunedì 1 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1 marzo 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 1 marzo 2021 - il denaro c'è, ma solo per finanziare una linea e Hope, chiaramente, vorrebbe veder vincere la sua questa volta. La Logan è sempre stata molto competitiva e in questo particolare momento ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi: Steffy non fa che giudicare ogni sua mossa e Liam sembra andarle dietro. Accettare la sfida, ma soprattutto l'aiuto di Thomas, significherebbe finalmente prendersi una rivincita, per lei e per il suo lavoro. Del resto c'è da dire che Thomas non è solo un biglietto per la vittoria, ma anche un talentoso stilista, una collaborazione col Forrester porterebbe Hope for the Future a un livello altissimo. Ma cosa deciderà Ridge, darà il suo ok alla sfida proposta dal figlio? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1 marzo 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 1 marzo 2021 - Felipe non immagina che qualcuno abbia assistito a quel bacio con Genoveva. Stiamo purtroppo parlando di Marcia, la ragazza ha infatti visto tutto, e il gesto l'ha gettata nello sconforto più totale. Marcia ha colto in flagrante il suo ex insieme alla perfida Genoveva, ora sa di aver perso la battaglia e di essere completamente sola. Non ha più nessuno al suo fianco, è intrappolata in un matrimonio senza amore, con un uomo che le continua a raccontare bugie, sia riguardo la sua identità che al rapporto con Genoveva. Marcia, disperata, viene colta da un malore, il dolore è così insopportabile da spingerla a meditare un gesto estremo: suicidarsi! Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1 marzo 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 1 marzo 2021 - Yigit è scosso dalla notizia del ritorno di Can. Il giovane sta fingendo da un anno di aver riportato danni alla colonna vertebrale, e teme che il Divit possa svelare la sua menzogna. Quando da New York giunge la notizia che Sanem è stata scelta tra le scrittrici esordienti di maggior successo, ottenendo così la possibilità di partecipare ad un evento prestigioso e unico, l’editore si precipita a dare la buona notizia alla Aydin. Lei, spaesata e preoccupata, non sa se accettare o meno la proposta di Yigit, anche se sogna da sempre di poter diventare una scrittrice di successo. Qui la trama completa di Daydreamer

