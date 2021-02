Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 1 febbraio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'1 febbraio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, lunedì 1 febbraio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1 febbraio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 1 febbraio 2021 - mentre Steffy e Liam, controllando le bambine dal monitor, scherzano con ironia ricordando i vecchi tempi, Brooke e Ridge litigano a causa dei figli. Ridge si troverà ad affrontare ancora una volta la moglie in una furiosa lite, un confronto che comunque non servirà ad evitare l'incontro tra Thomas e Hope. I due ex stanno infatti trascorrendo insieme la serata per "discutere" della firma dei documenti di adozione e le cose sono già degenerate... Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1 febbraio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 1 febbraio 2021 - Carchano mostra il copione della pellicola a Josè, per dimostrargli che non c'é niente di strano. Gli chiede però di fidarsi e di non farlo leggere a Cinta. Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l'ex diplomatico ha prenotato una cena romantica per loro due. Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1 febbraio 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - lunedì 1 febbraio 2021 - Can è stato coinvolto in un progetto benefico, a favore di un canile e dei suoi piccolo abitanti. Dal momento che Polen e Yigit insistono per partecipare alla giornata solidale, il Divit trova uno stratagemma per ingannare i due fratelli e trascorrere del tempo da solo con Sanem. Nel frattempo, dopo non essere riuscito a confessare la verità ad Ayhan sulla proposta di matrimonio, CeyCey rimane colpito da una nonnina della casa di riposo. Qui la trama completa di Daydreamer

