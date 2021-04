Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 1° aprile 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 1° aprile 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 1° aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Can e Sanem.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1° aprile 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° aprile 2021 - Hope è sconvolta, ha visto Steffy e Liam baciarsi, si è trattato di qualcosa di davvero inaspettato. La Logan aggredisce Liam, ha riflettuto sull'ultimatum dello Spencer ed era pronta a rinunciare all'affidamento di Douglas pur di non perderlo, ma lui l'ha tradita con Steffy. Liam tenta di spiegarsi, ma lei non lo lascia parlare, anzi, contrattacca: "E' stata sempre lei il problema non Thomas, faccio marcia indietro, Douglas resta mio figlio!". Liam insiste che si tratta di un'altra trappola del Forrester e quando la ragazza giustifica il fratellastro - dicendo che è cambiato - lo Spencer l'accusa di averlo trascinato nelle loro vite e di continuare a farlo. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1° aprile 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1° aprile 2021 - la distanza tra Josè e Bellita si fa sempre più evidente, da quando la donna ha iniziato a dedicarsi a Margarita, nei confronti della quale sente il dovere di riscattarsi, Josè inizia a soffrire l'abbandono. L'artista, un po' per gelosia, un po' perché troppo impegnata ad aiutare la sua nuova protetta, trascura sempre di più il suo amorevole marito. Stretta una tregua con Bellita – Margarita – ha rivelato alla ballerina che suo Alfonso l'ha lasciata. Per la Del Campo è stato uno shock! Non avrebbe mai immaginato che le cose si mettessero così male per la sua protetta. Ha deciso così di consolarla e sostenerla mettendo da parte la sua stessa famiglia. Ma Margarita è sincera o nasconde qualche oscuro segreto? Qui la trama completa di Una Vita

Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1° aprile 2021

Nella puntata di Daydreamer di oggi - 1° aprile 2021 - Mevkibe sente di aver bisogno di un cambiamento, per ravvivare la relazione con Nihat che da tempo non le fa più neppure un complimento sul suo aspetto fisico. Mevkibe, infatti, si è trascurata per badare alla famiglia e agli affari del negozio, e Huma corre in suo soccorso. La consuocera, infatti, ha uno stile unico ed è pronta ad aiutare Mevkibe a svecchiarsi e ad attirare nuovamente l’attenzione del marito. Mentre le due decidono di dedicarsi allo shopping sfrenato, Emre non è più convinto di voler lavorare al salone d’auto. Il capo, infatti, non permette strappi alle regole e pretende che il Divit porti a casa un numero straordinario di contratti. A peggiorare la situazione, poi, c’è il malumore cronico di Leyla che è sempre più stressata a causa del suo lavoro. Qui la trama completa di Daydreamer

