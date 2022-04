Beautiful, Una Vita, Brave and the Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and the Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and the Beautiful che andranno in onda oggi, 7 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 aprile 2022 - intimorita dalle minacce di Ridge e sconfitta da rifiuto di Zende, Zoe decide di tornare sui suoi passi e mettere al sicuro la sua promessa di matrimonio. La ragazza corre infatti da Carter e dopo avergli dichiarato tutto il suo amore e promesso fedeltà gli dice di voler subito convolare a nozze. Una fretta ingiustificata che però non sembra destare sospetti in Carter, lui è così sicuro della sua amata Zoe e così felice dell'imminente matrimonio da non riuscire a vedere del marcio dietro l'insistenza della futura moglie! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 aprile 2022 - per rendere credibile l'interesse di Natalia nei confronti del sospettoso Felipe, è necessario che Genoveva e la Quesada taglino completamente i ponti, almeno per finta. E' per questo che metteranno in scena un duro e plateale scontro. Si tratterà di un confronto pubblico a cui assisterà lo stesso Alvarez Hermoso, pronto a prendere la parti della Quesada. I nemici di Genoveva sono suoi amici. Natalia ovviamente non si farà sfuggire l'occasione e, fingendo pentimento, gli rivelerà di aver cercato di ingannarlo manipolata dalla Salmeron ma di essere ora libera dal giogo della Dark Lady e in cerca di protezione! Felipe sarà pronto a concedere la sua fiducia e il suo aiuto alla ragazza? Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and the Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 7 aprile 2022

Nella puntata di Brave and the Beautiful di oggi - 7 aprile 2022 - mentre Cahide sta per andare a parlare con il consorte, a casa sua arriva a sorpresa la spietata complice Hulya. Le due si confrontano, ed improvvisamente la situazione degenera. Cahide fa sapere a Hulya di non aver più bisogno né di lei né della creatura che porta in grembo, perché avrà un figlio suo. L'ex meretrice, allora, perde la testa, e la minaccia di andare dritta da Korhan per vuotare il sacco: l'uomo saprà di essere stato impietosamente ingannato da entrambe per tutto questo tempo! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

