Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2021

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 9 settembre 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 9 settembre 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 settembre 2021 - Steffy è in evidente stato confusionale e non sembra recepire il messaggio della sorellastra che, preoccupata per la sua salute, continua a insistere affinché sia Liam ad occuparsi di Kelly finché la Forrester non si sarà rimessa. Steffy però, non sembrerà voler ragionare, anzi, la aggredirà con violenza. Hope, turbata, lascia la casa sulla scogliera e chiama sua madre. Brooke, scoperte le condizioni di Steffy, decide subito di recarsi dalla figliastra. Purtroppo la visita si trasformerà presto in una violenta lite, che solo l'arrivo di Finn riuscirà ad arginare. E' assistendo allo scontro però, che il medico intuirà le gravi problematiche di Steffy e la probabile causa: una dipendenza da farmaci! Come si comporterà il giovane dottore? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 settembre 2021 - difendersi non basta, Felipe sa che deve attaccare per vincere questa guerra e deve farlo con astuzia, il suo nemico, Genoveva, infatti, è scaltro e senza scrupoli. In attesa del momento giusto per affondare il colpo mortale, l'avvocato capisce di dover elaborare un piano. A Felipe è subito chiaro che la prima mossa è: riconquistare la fiducia della Salmeron. Per far sì che Genoveva torni a credere nel loro matrimonio, l'uomo si mostrerà remissivo con sua moglie, le chiederà scusa e si offrirà di assumere la sua difesa. L'avvocato ha scelto l'aula di tribunale come campo di battaglia, certo che la sua preparazione e la familiarità con il luogo, gli garantiranno un vantaggio. Ma la Dark Lady non si lascerà ingannare, certa infatti che si tratti di una trappola, rifiuterà l'aiuto professionale dell'Alvarez Hermoso. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 9 settembre 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 9 settembre 2021 - Cesur è sconvolto. Dopo la morte del padre, che non è mai riuscito ad accettare, soprattutto perché si tratta di un omicidio, ora deve fare i conti con quella della madre. Tahsin è stato arrestato soltanto da qualche ora per l'omicidio di Fugen, ed è già stato rilasciato! Il Karahasanoglu, appresa la notizia, va su tutte le furie: come può la persona che ha le mani sporche del sangue di entrambi i suoi genitori riuscire a farla sempre franca? Così, in un impeto d'ira, intenzionato a fare giustizia, il protagonista raggiunge il Korludag, e si chiude con lui nel suo ufficio. Cesur è determinato: non usciranno da lì fino a quando Tahsin non gli dirà la verità su quanto accaduto prima al padre e poi alla madre! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 settembre 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 settembre 2021 - la nonna di Eda è la nuova socia della holding. Il suo arrivo ha scombussolato gli equilibri dell'azienda e ha mandato in bestia la Yildiz, che non la vuole neanche un minuto tra i piedi. Semiha non ha però intenzione di mollare la presa su sua nipote anzi, capito che Balca prova dei sentimenti per Serkan, decide di approfittarne e di allearsi con la subdola PR. Intanto Eda e il Bolat, preoccupati per la presenza di una nuova minaccia all'Art Life, decidono di mettere da parte il loro contratto e di allearsi per sconfiggerla. Ma non sarà facile! Qui la trama completa di Love is in the Air​.

