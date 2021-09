Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 settembre 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 2 settembre 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 settembre 2021 - mentre la Fuller si complimenta con Bill, Brooke affronta prima Ridge e poi Shauna. Le cose per la Logan si mettono male, paragona il suo rapporto con Bill a quello del Forrester con Taylor, facendo infuriare lo stilista. Poi, ancora una volta, sottovaluta Shauna, trattandola come una usurpatrice, ma la Fuller reagisce e le chiarisce di essere lei, ora, la moglie di Ridge. Tutto sembra dunque andare secondo i piani della Regina Quinn, le abili macchinazioni della Signora Forrester hanno permesso di dividere definitivamente Brooke da Ridge e regalare finalmente coraggio alla sua protetta, Shauna. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 settembre 2021 - Genoveva si è intrufolata di nascosto nello studio dell'Alvarez Hermoso per sottrarre un mazzo di chiavi e dei bigliettini scritti dalla defunta Marcia. Qual è dunque il suo piano? Secondo anticipazioni, dopo un furioso scontro con il coniuge per le vie di Acacias, vedremo la Dark Lady scrivere una lettera, indirizzata proprio a Felipe, in cui falsificherà la firma di Marcia. Quale messaggio conterrà la missiva? Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 2 settembre 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 2 settembre 2021 - consapevole del fatto che il cognato abbia sete di vendetta, dato che era stato proprio lui a farlo finire dietro le sbarre, affinché non ci finisse Adalet, ora il Korludag trema... però mai quanto la sorella di Riza. Adalet ha le mani sporche del sangue del direttore dell'orfanotrofio in cui lei ed il fratello sono cresciuti, ma, al posto suo, è stato Riza a pagare per l'omicidio. Se Adelat ha il timore che il consanguineo, ora che è tornato a piede libero, stia escogitando un piano per vendicarsi di lei e del marito, ha anche il timore che le indagini forensi possano rivelare scomode verità. La paura non le permette di dormire sonni tranquilli, così come non le permette di ragionare lucidamente... che cosa deciderà di fare Adalet? Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 settembre 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 settembre 2021 - Serkan ha espresso uno dei suoi tre desideri: Eda dovrà fargli una sorpresa, raggiungendolo durante la notte. L'architetto attende trepidante l'arrivo della sua ex fidanzata ma a casa sua arrivano Engin, Ferit ed Erdem, ognuno desideroso di parlare con lui. Engin comunica all'amico di voler chiedere a Piril di sposarlo e cerca il modo giusto per farlo. Il ragazzo decide di proporsi durante i festeggiamenti di Aydan, appena diventata presidente della fondazione. Sarà una dichiarazione plateale con tanto di arrivo a cavallo. Intanto tra Ceren e Ferit c'è aria di distensione mentre Selin annuncia che lascerà Istanbul per ricominciare una vita in Danimarca. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

