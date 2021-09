Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 1° settembre 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1° settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° settembre 2021 - Shauna ha accettato di farsi da parte quando Ridge ha scelto di tornare da Brooke, ma ora che il Forrester sembra aver fatto marcia indietro, non vuole più subire le prepotenti interferenze della Logan. Shauna è decisa a far valere il suo diritto di moglie e il suo valore di donna onesta e sincera. Affronta infatti la sua nemica, sbattendole in faccia i suoi errori e chiarendole di essere lei la moglie di Ridge, l'unica a potergli offrire amore e giurare fedeltà! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 1° settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 1° settembre 2021 - Al concorso delle pensioni possono partecipare solo coppie, ufficialmente sposate, che gestiscono insieme una pensione, locanda o piccolo hotel. Le regole sono rigide e Fabiana sa di non potersi sottrarre. E' per questo che accetterà di fingersi la moglie del suo socio e vecchio amico Servante. Per rendere più credibile la farsa, acconsentirà inoltre ad accompagnarlo al cinema, i due infatti, andranno in giro sotto braccio per le vie del quartiere come due sposini. E' un grande sacrificio per Fabiana, che teme di compromettere la propria immagine di fronte all'intera Acacias. Purtroppo Servante non allevierà per nulla la sua pena, l'uomo infatti, con i suoi modi rozzi, metterà decisamente a disagio la povera Aguado. La donna, davvero inorridita, inizierà seriamente a riflettere sulla possibilità di rinunciare a questa ghiotta occasione! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 1° settembre 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 1° settembre 2021 - Il Karahasanoglu riesce ad impedire a Can di esplodere il colpo, e, così, il nemico, nonché suocero, dopo aver visto per l'ennesima volta la morte in faccia, riesce a salvarsi, e per l'ennesima volta grazie a colui il quale vuole annientarlo. Ovviamente, Tahsin è sotto shock, tanto per l'attentato subito quanto per il tempestivo arrivo di Cesur, che è risultato essere provvidenziale... Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 1° settembre 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 1° settembre 2021 - Eda e Serkan hanno scelto la sostituta di Selin. In azienda arriva la seducente Balca, che mostra immediatamente di avere un interesse per il Bolat. Eda cerca di mascherare la sua gelosia ma non riuscirà a lungo a nascondere di essere infastidita dalla presenza della nuova arrivata. Intanto Aydan si è candidata alla presidenza della sua fondazione ma la sua rivale, Nesrin, mette in pericolo la sua reputazione, diffondendo alcune informazioni private ai giornalisti. Mentre Balca risolve la situazione e riesce a liberare la famiglia dalla stampa, Eda e Serkan si impegnano a convincere una socia molto influente a dare il suo voto alla signora Bolat. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

