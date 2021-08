Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 31 agosto 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 31 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 agosto 2021 - Ridge è pronto a fare sesso con Shauna ma Brooke li scopre a letto insieme. La Logan è sconvolta mentre il Forrester è freddo come il ghiaccio. L’arrivo della sua ex moglie lo infastidisce e non poco. È convinto che l’abbia tradito e ora non vuole avere nulla a che fare con lei. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke cercherà di spiegare allo stilista che l’affetto che prova per Bill è qualcosa che va ben oltre la passione vera e propria. È un sentimento più grande e forse paragonabile a quello che Ridge prova per Taylor. Ma sarà proprio questo paragone che farà scattare i nervi già tesi dello stilista. Come si permette Brooke di paragonare l’affetto per Bill a quello per Taylor, madre dei suoi figli? La Logan cercherà di rimediare ma Ridge sarà così tanto duro da non permetterle neanche di essere gelosa. Brooke le tenterà tutte per far cambiare idea al suo ex consorte, incapace di rassegnarsi che tra loro sia finita per sempre! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 31 agosto 2021 - Il povero Felipe era troppo ubriaco per ricordare la verità dei fatti, di fronte alle accuse di Laura è infatti rimasto inerme. Genoveva ha approfittato per buttarlo fuori di casa e ora si trovano faccia a faccia lei e la domestica. E' in questa puntata che verrà svelata la verità sulla violenza. Vedremo la Salmeron complimentarsi con la domestica per la esemplare messinscena, poi le darà una somma in denaro per ripagarla del suo lavoro! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 31 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 31 agosto 2021 - il fratello di Adalet, Riza, è riuscito a fuggire mentre lo stavano trasferendo da un carcere ad un altro. L'uomo ha un solo obiettivo: vendicarsi delle persone che lo hanno fatto finire ingiustamente dietro le sbarre. Infatti, Riza è stato accusato di omicidio, e per questo condannato alla detenzione, ma lui non ha mia fatto altro che dichiararsi innocente... In effetti, sono stati Tahsin e la moglie a far ricadere le accuse su di lui, affinché non ricadessero sulla vera colpevole, ossia Adalet stessa! Così, ora quest'ultima vive nel terrore che la verità possa venire a galla, così come che il fratello si stia organizzando per fargliela pagare. La donna, con la coscienza sporca, non sa che cosa fare, ed il panico potrebbe spingerla a commettere una pazzia... Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 31 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 31 agosto 2021 - Ceren e Ferit vogliono raccontare la verità a Serkan. Ma prima che i due possano rivelargli come sono andate davvero le cose con il gossip del contratto matrimoniale, Selin – che ha sentito tutto – li precede e spiega all'architetto come si sono svolti i fatti. La ragazza comunica poi di voler dare le dimissioni e di voler cedere il suo 5% delle azioni al Bolat. In ufficio tutti sono molto scossi da questa decisione ma non c'è tempo da perdere, bisogna trovare presto una sostituta. All'Art Life cominciano i colloqui ed Eda non riesce a mascherare di essere gelosa delle seducenti candidate che si presentano davanti al suo ex fidanzato. Senza far capire di ribollire di rabbia, la ragazza decide di trovare lei stessa una candidata ideale. Questa si rivela essere una certa Balca, a cui l'amica Suzi rivela che presto qualcosa di molto bello succederà nella sua vita. Troverà un bel lavoro e pure l'amore. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

