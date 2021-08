Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 30 agosto 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 30 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 agosto 2021 - Katie ascolta la conversazione tra Bill e Quinn. La Logan scopre così che suo marito, con cui sta cercando di recuperare un rapporto, ha rivelato a Brooke di amarla. Sconvolta decide di affrontare lo Spencer per capire cosa sta succedendo e se, ancora una volta, dovrà farsi da parte per lasciare campo libero alla sorella. Katie non ce la fa più. Il suo incubo peggiore si è di nuovo realizzato. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 agosto al 5 settembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 agosto 2021 - passata la sbronza, Felipe si risveglia nel letto, inaspettatamente accanto a Laura! La giovane gli sta dormendo vicino, e non indossa niente. L'avvocato, nonostante non lo ricordi, poiché l'abuso di alcol gli ha offuscato la mente, ha il sospetto di aver trascorso la notte con lei! E quest'ultima non soltanto conferma, ma afferma persino che il rapporto sessuale non sia stato consensuale. Allora, piangendo, confessa alla Salmeron della violenza subita, e la signora sbatte il marito fuori di casa! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 30 agosto al 5 settembre 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 30 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 30 agosto 2021 - prima che si verificassero l'incidente e la conseguente rocambolesca fuga di Riza, Cesur si era già messo in moto: il giovane, non è mai rimasto con le mani in mano, ed ha tentato giorno per giorno di farla pagare al proprietario terriero, ha raggiunto infatti il procuratore, convinto di essere entrato in possesso di una prova schiacciante! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 30 agosto 2021 - Engin è preoccupato per il nervosismo di Piril, e chiede ad Aydan di aiutarlo, facendo una prova generale con lei prima di presentare la sua fidanzata alla famiglia. Ayfer, tuttavia, travisa le intenzioni di Engin, e crede che lui si sia recato a casa sua per fare le veci di Serkan, e chiederle la mano di Eda. Il Bolat, invece, suppone che Engin voglia coinvolgere sua madre per la proposta di nozze a Piril. Nel frattempo, Eda è furiosa perché Serkan non si è recato alla cena vinta all’asta di beneficienza, ma il Bolat le spiega il malinteso e organizza una sorpresa per la bella paesaggista. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 30 agosto al 3 settembre 2021