Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2021

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 27 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 agosto 2021 - Ridge è senza parole. Brooke lo ha tradito! Il Forrester non ha purtroppo sentito tutta la conversazione tra la Logan e Bill e ora, convinto che la sua ex moglie abbia scelto lo Spencer, decide di tornare da Shauna per vivere con lei la loro storia d'amore. Si presenta quindi a Villa Forrester con la chiara intenzione di consumare finalmente il loro matrimonio. Quinn è soddisfatta! Intanto Brooke aspetta trepidante il suo ritorno, totalmente all'oscuro di quello che sta in realtà succedendo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 27 agosto 2021 - Genoveva vuole vendicarsi per la morte della creatura che portava in grembo... Quando la donna si riprende e scopre la verità su quanto è accaduto alla creatura che stava aspettando, dopo un iniziale momento di sconforto, trova il modo per riprendersi: promette a se stessa che soddisferà la sua sete di vendetta. Così, Genoveva si mette in contatto con l'azzeccagarbugli che si occupa della sua difesa, il malvagio Javier Velasco, e gli chiede di aiutarla, ancora una volta, a mettere in atto un losco piano. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 27 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 27 agosto 2021 - Tahsin vuole far fuori suo cognato! L'uomo, infatti, vuole mettersi in contatto con il nemico giurato di Tahsin. Non potendo incontrarlo di persona, dato che si trova dietro le sbarre, accusato di aver ucciso il direttore dell’orfanatrofio in cui aveva vissuto da bambino, ha deciso di scrivere una lunga lettera indirizzata a Cesur. Il contenuto della missiva non può che essere esplosivo, visto il suo odio per il cognato, e visto che è a conoscenza della verità su quanto accaduto ad Hasan Karahasanoglu. La suddetta epistola, però, è andata a finire tra le mani del Korludag. Quest'ultimo, terrorizzato al pensiero che i suoi due rivali possano far fronte comune contro di lui, sa che deve agire. Così, il padre di Suhan si accorda con le autorità per far trasferire Riza in un altro carcere... e, guarda caso, proprio durante il trasferimento, il blindato della polizia penitenziaria viene colpito da un veicolo non identificato... Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 27 agosto 2021 - Aydan è sinceramente sconvolta dal tradimento del marito Alptekin, che ha una relazione segreta con la sua segretaria. Vista la condiscendenza di Ayfer, Aydan approfitta della situazione e chiede alla donna di ospitarla, finché non avrà capito cosa fare con il suo matrimonio. In realtà Aydan vuole assicurarsi di essere ben vicina ad Eda, spingere la giovane a tornare tra le braccia di Serkan. Mentre Ayfer inizia a non sopportare più la presenza della madre del Bolat, alla ArtLife è guerra tra Melek ed Erdem. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

