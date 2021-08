Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 26 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 agosto 2021 - Quinn è riuscita a convincere Bill a uscire allo scoperto e a tentare di riconquistare Brooke. Lo Spencer arriva a casa della Logan e le rivela i suoi sentimenti. È lui l'uomo giusto per lei e nessuno potrà fargli cambiare idea in merito. La donna gli confessa di essere ancora fortemente legata a lui e di essere certa di amarlo per sempre. Ridge, ancora in casa, sente la loro conversazione e al culmine della rabbia se ne va senza essere visto, certo di aver perso per sempre sua moglie. Ma Brooke, poco dopo che il suo ex marito ha lasciato la Villa, rivela al suo ospite di non voler ricominciare una relazione con lui e di sperare che tra lei e il Forrester le cose si sistemino. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 agosto 2021 - il nuovo arrivato non ha occhi che per Casilda. Da quando Martin è passato a miglior vita, Casilda non ha più ritrovato l'amore, e, forse, non soltanto non le è capitato, ma lei neanche lo ha cercato. La ragazza, infatti, è rimasta ancorata al ricordo del consorte defunto, senza palesare mai la volontà di staccarsene ed iniziare finalmente a tornare a navigare in mare aperto. Ed è per questa ragione che Casilda, ora, si copre capo e volto, nel tentativo di sottrarsi alle avance di Izem, il principe che ha conosciuto durante il viaggio in Marocco e che è giunto ad Acacias perché ha perso la testa per lei. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 26 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 26 agosto 2021 - Cesur viene accusato di aver dato fuoco alla tenuta dei Korludag! Il Korludag senior è convinto che il piromane in questione sia il nuovo genero. L'uomo sa che nessun altro lo odia a tal punto da tentare di ucciderlo in questo modo. D'altra parte, Tahsin non è l'unico ad essere sicuro della colpevolezza del giovane, dato che tutti la pensano allo stesso modo. Ma è mai possibile che il Karahasanoglu abbia attentato alla vita del nemico, mettendo a repentaglio però anche quella di tanti altri? Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 26 agosto 2021 - Serkan ha bisogno di continuare a stare vicino a Eda per dimostrarle di poter tornare ad essere l’uomo che ama, ma la partenza di Efe rischia di compromettere gli intenti del Bolat. Per convincere la Yildiz a rimanere alla ArtLife, nonostante l'assenza di Efe, Serkan decide di intentare una causa contro i giornalisti che anno causato l’attacco di narcolessia ad Eda. Nel frattempo, Aydan è sconvolta dai tradimenti del marito e chiede aiuto ad Ayfer, che mette in chiaro di non voler tornare a vorticare nell’orbita della famiglia Bolat. Guai anche per Engin e Piril, che si sente troppo oppressa dalle richieste del suo fidanzato e prende le distanze, lasciando il Sezgin addolorato. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

