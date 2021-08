Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 25 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 agosto 2021 - Bill ha appena appreso che Brooke e Ridge hanno divorziato. Quinn – preoccupata che i due possano rimettersi insieme – decide di approfittare del momento e si reca alla Spencer Publications, per convincere lo Spencer a riprendersi la Logan. E sembra riuscire nel suo intento. La Fuller convince il magnate a raggiungere Brooke per rivelarle il suo amore. Ma la donna cederà di nuovo al suo ex marito, rinunciando per sempre a riconciliarsi con il Forrester? Intanto Carter decide di uscire allo scoperto con Zoe, rivelandole i suoi sentimenti per lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 25 agosto 2021 - nel quartiere è arrivato un giovanotto abbigliato da berbero, e sta cercando qualcuno... Ad Acacias è tempo di grandi arrivi. Nel quartiere, infatti, è appena giunto un giovanotto che nessuno ha mia visto prima. Costui è abbigliato come un berbero, ossia un membro delle popolazioni autoctone dei territori nord-africani, come gli stati di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Mauritania. Il ragazzo, però, non è arrivato a Calle Acacias per caso: sta cercando Casilda... Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 23 al 29 agosto 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 25 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 25 agosto 2021 - Tahsin è in un grosso guaio... Mihriban odia Tahsin, ed è per questo che ha trovato un alleato in Cesur. La donna, infatti, ha trascorso svariati anni a covare rancore nei confronti del proprietario terriero, dato che l'ha abbandonata poco prima che diventassero marito e moglie, per sposare Aydan, la madre di Suhan. L'Aydinbas, da quel momento, ha dato avvio ad una vera e propria guerra fredda contro il Korludag. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 23 al 27 agosto 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 25 agosto 2021 - Aydan organizza un evento di beneficienza presso l’associazione che cura da diverso tempo, sperando di ottenere maggiori successo della rivale Nesrin. La madre del Bolat decide di indire un’asta, chiedendo ai presenti di offrire denaro per poter cenare con Serkan, Efe, Engin e Ferit, per poi chiedere anche a Eda, Melo, Selin, Ceren e Piril di partecipare. In questo modo, Aydan riesce a far riunire Eda e Serkan, seppur con la forza, e ad attirarsi la benevolenza delle altre curatrici dell’evento. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Love is in the Air dal 23 al 27 agosto 2021