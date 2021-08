Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 24 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 24 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 agosto 2021 - Eric è tornato a Villa Forrester dopo aver parlato con la Logan. Il Forrester è furioso con sua moglie e mette in guardia sia Quinn che Shauna che tra Brooke e Ridge tutto si sistemerà. Il capofamiglia è convinto che la relazione tra suo figlio e la biondissima protagonista della soap, non sia per nulla arrivata al capolinea e che – come successo in altre occasioni – i due riusciranno a mettere una toppa sui loro problemi. Sono fatti l'uno per l'altra e presto torneranno insieme. La Fulton e la Fuller devono rinunciare a cantar vittoria. Perderanno, è sicuro! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 24 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 agosto 2021 - Genoveva sopravvive, ma il bambino che aspettava no... I dottori hanno fatto il possibile e, nel mentre, anche tutta Calle Acacias sta facendo la sua parte. Gli abitanti del quartiere, scossi dalla notizia, hanno deciso di organizzare una preghiera collettiva, con il fine di propiziare la pronta guarigione della Salmeron e del figlioletto. Tuttavia, alla fine, a differenza della Dark Lady, la creatura non ce la fa. Felipe è in preda allo sconforto: non riesce a credere che il loro bambino sia morto! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 24 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 24 agosto 2021 - Cesur è ad un passo dalla verità... Suhan, nonostante non si fidi più del padre, si domanda se sia il caso o meno di fidarsi di Cesur; l'imprenditrice non è ancora sicura che, nel caso in cui mettesse la mano sul fuoco per il marito, non si brucerebbe. Invece, grazie all'intervento del Karahasanoglu, il quale ha parlato al giudice istruttore della questione dei quadri rubati, tutti gli alleati del Korludag vengono indagati. Il cognato di quest'ultimo, Riza, nel frattempo si è messo a scrivere una lettera... indirizzata a Cesur! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 24 agosto 2021 - dopo aver avuto un attacco di narcolessia causato dallo stress, Eda si troverà costretta ad affrontare il responsabile della morte dei suoi genitori davanti agli occhi di Serkan che, tuttavia, non interverrà durante il drammatico confronto. Nel frattempo, Ayfer chiede a Fifi di accompagnarla presso l’associazione che l’ha contatta per occuparsi del catering durante una delle loro feste di beneficienza. Qui, Ayfer farà la conoscenza della madre di Ferit, scoprendo poi che anche Aydan fa parte della fondazione e sta lavorando alla festa per raccogliere fondi. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

