Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2021

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 23 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 agosto 2021 - Steffy non sopporta più il dolore. La ragazza vuole ritrovare le forze per occuparsi della sua bambina; non può certo permettersi di distrarsi. La Forrester chiede quindi al dottor Finnegan di prescriverle ancora una volta gli antidolorifici. Il medico non è però del tutto d'accordo a farle una nuova ricetta. Le medicine che lei chiede sono molto pesanti e potrebbero dare assuefazione. Ma gli occhi languidi della figlia di Ridge sciolgono il cuore e le remore di Finn, che alla fine cede ma non senza darle un avvertimento. Sta correndo un grosso rischio! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 23 agosto 2021 - Genoveva ed il bambino che aspetta sono in fin di vita... e Felipe è tormentato dai sensi di colpa. I dottori stanno facendo il possibile e, nel mentre, anche tutta Calle Acacias sta facendo la sua parte. Gli abitanti del quartiere, scossi dalla notizia, hanno deciso di organizzare una preghiera collettiva, con il fine di propiziare la pronta guarigione della madre e del figlioletto. Essi, infatti, sperano che lì dove la scienza non riesce, riesca Dio, e si affidano a lui. Felipe è convinto che se Genoveva si è sentita male, è soltanto perché lui, da quando lei è stata scagionata, non ha fatto altro che attaccarla...Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 23 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 23 agosto 2021 - Cesur vuole che l'acerrimo nemico venga processato e dichiarato colpevole! Cesur è inarrestabile. Nonostante ormai ami la figlia di Tashin, lui non ha mai dimenticato di odiare quest'ultimo, e di essere giunto a Korludag proprio per annientarlo. L'uomo, infatti, ha sulla coscienza suo padre: dopo averlo derubato del suo bene più prezioso, ossia i quadri che dipingeva, Tahsin si sarebbe persino sporcato le mani con il sangue di Hasan.Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 23 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 23 agosto 2021 - Eda torna in città dopo la fuga al cottage e chiede a Serkan di rispettare un contratto, che ha redatto personalmente, in modo da riuscire a lavorare insieme senza avere alcun contatto personale. Il Bolat, con il cuore spezzato, si vede costretto a firmare e rispettare le regole della Yildiz. Mentre Melo è al settimo cielo per la richiesta di Engin, che la vuole nel suo team, Erdem è amareggiato e si sente sottovalutato. Decisa a scoprire la verità sulla morte dei suoi genitori, Eda contatta il responsabile della loro scomparsa con una falsa identità, e riesce a strappare un appuntamento segreto. Peccato che la stampa sia sempre avanti, e stia aspettando la giovane paesaggista per accerchiarla con flash e domande inopportune. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

