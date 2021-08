Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 18 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 agosto 2021 - Ridge è ancora frastornato per aver scoperto di aver divorziato da Brooke e aver sposato Shauna. Il Forrester raggiunge la casa sulla scogliera per informare Steffy delle grandi novità e per sapere come sta. La ragazza rimane scioccata dalla notizia ed è convinta che il padre abbia fatto un errore e che sia Brooke la donna che ama. Intanto Eric, sconvolto quanto sua nipote, raggiunge Brooke per darle tutto il suo supporto. Il Forrester crede ancora nella loro storia d'amore e pensa sia solo questione di tempo. Torneranno insieme! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 agosto 2021 - Laura, è stata decisiva con la sua testimonianza affinché la Salmeron finisse in manette, dato che è stata proprio lei a raccontare al commissario di aver visto la signora entrare in possesso del coltello di Santiago-Israel, ossia l'arma del delitto. Ora, con Genoveva fuori dai giochi, la domestica può dedicarsi anima e corpo all'avvocato... da cui è irresistibilmente attratta. Felipe si è accorto che Laura è eccessivamente premurosa nei suoi confronti, e questo lo fa sentire a disagio... ma che cosa spera di ottenere la giovane con questo atteggiamento? Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 18 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 18 agosto 2021 - Cesur e Suhan sono ufficialmente marito e moglie! La giovane non vedeva l'ora di farla pagare al padre, il quale si è dimostrato essere uno spietato calcolatore e, a detta dell'ormai consorte, addirittura un assassino. Così, la Korludag ha chiesto al Karahasanoglu di sposarla, consapevole che, una volta appresa la notizia, Tahsin sarebbe andato su tutte le furie! Il proprietario terriero è sconcertato, e furente! Ovviamente, non soltanto non approva, ma vuole persino intervenire: non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano. Allora, per fare un dispetto ai novelli sposi, l'uomo ordina di togliere luce ed acqua alla tenuta del genero! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 18 agosto 2021 - Serkan è deciso a ricucire il rapporto con Eda, ma una fuga di notizie sulla reale causa della morte dei genitori della Yildiz mette in allarme il Bolat. Dopo essersi confrontati con Alptekin e Ferit, Serkan rivela ad Eda di essere costretto a pagare per un errore che il padre ha commesso nel passato, ma che si ripercuote nel suo presente. Nel frattempo, dopo aver discusso con i coniugi Kafescioglu a proposito del crollo del tetto, Serkan convince Efe a parlare con la stampa e a scusarsi per la sua disattenzione, che sarebbe potuta costare la vita ai loro clienti. Mentre Ayfer riscuote successo sui social grazie alle sue ricette, Efe accetta di presenziare alla conferenza stampa, non prima di aver rivelato ad un misterioso interlocutore il coinvolgimento di Alptekin nell’improvvisa morte del figlio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

