Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 17 agosto 2021

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 17 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 agosto 2021 - Brooke si confida con sua sorella sul divorzio con Ridge. Le Logan sono sconvolte. Brooke non può credere che suo marito abbia dato ordine a Carter di depositare i documenti della loro separazione e che abbia sposato Shauna a Las Vegas; per questo è certa che non riuscirà mai e poi mai a perdonarlo. Donna cerca di starle accanto e di darle speranza. C’è qualcosa che non quadra e presto le cose torneranno quelle di una volta. Intanto Quinn canta vittoria… la sua vendetta sta prendendo forma. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 agosto 2021