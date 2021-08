Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 16 agosto 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 16 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 agosto 2021 - Shauna si sente in colpa per quello che ha fatto pur di sposare Ridge, ma Quinn, sua complice, la invita a godersi il suo matrimonio. La Fulton si è approfittata della sua disperazione e di qualche drink di troppo per convincerlo a convolare a nozze. A tirare i fili di tutta questa machiavellica messinscena ovviamente è la diabolica Quinn, che ora gongola insieme alla complice. Ma mentre la prima sembra mostrare i primi segni di cedimento, dicendosi molto pentita del dolore causato a Ridge, Quinn è certa del suo piano e la sprona ad andare avanti e godersi il momento. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 agosto 2021 - vedremo che è tornato il sereno anche tra Bellita e José Miguel. La coppia, infatti, ha attraverso un momento di crisi che, fortunatamente, ormai è soltanto un ricordo. La cantante ha perdonato il marito per non averle detto che Julio, in realtà, fosse il figlio illegittimo, ed ha persino accettato quest'ultimo in famiglia! Adesso, però, il Dominguez ha un'altra confessione da fare alla Del Campo: il produttore Mister Golden vuole che lui si trasferisca in California, per sfondare nel mondo del cinema! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 16 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 16 agosto 2021 - Suhan, dopo essere stata salvata da Cesur, gli fa la proposta di matrimonio! Ma non per amore... La giovane ha ormai tutto chiaro: non è stato il Karahasanoglu a pianificare il sequestro, bensì il proprio genitore. Così, la ragazza ha scelto quale sarà la prossima mossa da compiere, ossia far infuriare quest'ultimo, per vendicarsi. Pertanto, Suhan chiede all'amato di aiutarla a perseguire l'obiettivo... accettando di sposarla, per finta! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 16 agosto 2021 - Eda convince Aydan a uscire fuori di casa grazie ad una tisana miracolosa, consigliata dalla zia Ayfer. Insieme a Seyfi, le due donne decidono di fare una visita a sorpresa a Serkan, trovandolo in compagnia di Selin. La Yildiz non digerisce la presenza dell’ex fidanzata dell’uomo che ama e non fa nulla per nasconderlo. Grazie al complotto ordito alle spalle di Efe, per provare l’innocenza del Bolat, Eda ottiene la sua vendetta facendo ingelosire il suo ex fidanzato. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

