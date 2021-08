Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2021

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 12 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 agosto 2021 - Ridge non immagina di essere caduto in una terribile trappola, nell'episodio in onda infatti scopriremo che il povero Ridge è rimasto vittima di un piano ben architettato di Shauna e Quinn. Il matrimonio è effettivamente valido, ma Ridge non era affatto cosciente quando ha pronunciato il fatidico Sì, la Fulton ha approfittato della sua disperazione e di qualche drink di troppo per convincerlo a convolare a nozze. A tirare i fili di tutta questa machiavellica messinscena ovviamente è la diabolica Quinn, che ora cerca di convincere Shauna a non fare passi falsi. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 12 agosto 2021 - la figlia di Bellita e José Miguel non ha in progetto soltanto di sposarsi: oltre al sogno di essere una moglie, c'è anche quello di essere un'artista. La ragazza, infatti, ama tanto Emilio quanto la musica, che, dopotutto, le scorre nelle vene. Il piano di Cinta è di lasciare Acacias 38, e la Spagna, non appena avrà la fede nuziale all'anulare, per raggiungere l'Argentina, la terra che la consacrerà come performer professionista! E sarà proprio grazie all'intervento del fratellastro, Julio, che lei riuscirà a realizzare questo desiderio... Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 agosto 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 12 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 12 agosto 2021 - mentre parlano, Cesur s'impossessa della carta d'identità di Suhan, e poi la consegna a Rifat... Intanto, Kohran, che ha preso a cuore Hulya, ossia la donna che, secondo il primogenito del Korludag, è l'infermiera che si prende cura della moglie, Cahide, e del piccolo che quest'ultima porta in grembo, è in pena per lei. Kohran è oltremodo dispiaciuto per i maltrattamenti che Hulya ha subito da Turan... Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 12 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 12 agosto 2021 - Efe ha giocato sporco, chiedendo a Serkan di partecipare al progetto per i Kafescioglu e sabotando tutto dall’interno senza lasciare tracce. Quando il tetto dell’abitazione crolla a causa dello zampino di Efe, la ArtLife si trova per la prima volta a dover domare un grandissimo scandalo mediatico mentre Serkan viene accusato dall’opinione pubblica, e potrebbe rischiare addirittura la prigione o l’esclusione dall’azienda. Eda, tuttavia, è certa che la colpa non sia nei calcoli del suo ex fidanzato e, con i progetti alla mano, studia il materiale impiegato per i lavori, fino a trovare un’anomalia causa del crollo. Mentre Eda e Serkan indagano, Ayfer scopre che il Bolat ha consigliato il suo vivaio ad una ricca acquirente ma non è affatto felice per il gesto dell’ex fidanzato di sua nipote. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 9 al 13 agosto 2021