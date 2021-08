Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 11 agosto 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 11 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 11 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 11 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 agosto 2021 - Eric, Quinn e Ridge, ascoltano increduli il racconto di Shauna. La donna, appena rientrata in città è corsa dal suo neo marito, Ridge, sposato solo 48 ore prima in una infima cappella di Las Vegas. Ridge è sotto shock, non ricorda nulla delle nozze e teme di aver compiuto un errore fatale sotto effetto dell'alcol. Il Forrester ha rimosso anche un altro particolare, un attimo prima di sposare Shauna ha comandato a Carter Walton, tramite un messaggio, di depositare i documenti del divorzio con la Logan. Il matrimonio con Shauna Fulton, dunque, è assolutamente valido! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 agosto 2021 - Felicia legge in lacrime il biglietto che Camino le ha lasciato, e chiede aiuto ad Emilio: deve trovarla e convincerla a tornare da loro! Allora, insieme a Cinta, il giovane si mette sulle tracce della sorella scomparsa... la quale, però, sembra essere davvero svanita nel nulla. I due fidanzati capiscono che sia giunto il momento di rivolgersi alle autorità, ma, un attimo prima di raggiungere il commissariato, al ristorante appare la Pasamar... Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 agosto 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 11 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 11 agosto 2021 - Tahsin chiede al braccio destro, privo di scrupoli come lui, di eseguire l'ordine... e Salih obbedisce. Tuttavia, l'uomo non aveva calcolato che la sua "marmocchia", ormai innamorata di Cesur, potesse trovarsi con lui, all'interno della vettura! I due innamorati, infatti, stanno valicando i confini della città, quando la macchina va fuori strada... e devono sbrigarsi ad abbandonarla, perché sta per esplodere! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 11 agosto 2021 - Eda mantiene la promessa fatta ad Aydan e le regala un viaggio virtuale a Londra, rendendo la madre di Serkan estremamente felice. Mentre Ceren porta Ferit in un canile, cercando di convincerlo ad adottare un cucciolo per dissipare l’energia negativa che continua a impiegare per assicurarsi di odiare Selin, Ayfer potrebbe diventare la nuova giardiniera della villa e risollevare così la sorte del vivaio. Serkan continua a lavorare ai progetti per la casa degli Kafescioglu, ma Efe ha intenzione di sabotare il collega e non si lascerà scappare l’occasione di metterlo in ridicolo. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 9 al 13 agosto 2021