Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 agosto 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 10 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 10 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 agosto 2021 - ignara di quanto Shauna stia progettando alle sue spalle, Brooke riceve una notizia da Bridget che solo in parte la delude: la ragazza, purtroppo, le comunica di avere improrogabili impegni lavorativi che la costringono a rimandare il loro weekend insieme. Brooke è molto rattristata all'idea di non poter vedere la sua bambina, ma anche rasserenata al pensiero di non doversi allontanare da Ridge, soprattutto con Shauna nei paraggi. Brooke è consapevole del fatto che il Forrester abbia fatto una scelta e che non sia certo un uomo che tradisce la parola, ma non si fida della sua avversaria e, ancor di più, dall'alleata della Fulton: Quinn Fuller. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 10 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 10 agosto 2021 - nonostante la terribile esperienza dietro le sbarre, tutto è bene quel che finisce bene: Cesareo viene rilasciato! Per la guardia, però, non è ancora giunto il momento di uscire di scena, dato che ha una confessione da fare a Mendez... Dopo che quest'ultimo ha ascoltato Cesareo, lo invita a raccontare quanto gli ha appena rivelato all'Alvarez-Hermoso, il quale resta sconvolto nell'apprendere che la moglie era sul luogo del delitto poco prima che la Sampaio venisse assassinata! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 agosto 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 10 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 10 agosto 2021 - determinato a risolvere la faccenda prima che sia troppo tardi, Tahsin cambia strategia, sperando di riuscire una volta per tutte a neutralizzare la minaccia che il protagonista rappresenta per lui. Il padre di Suhan cerca un confronto con quest'ultimo, e, durante la conversazione, prova a convincerlo che il padre, in realtà, si sia tolto la vita. Cesur, però, non crede alla teoria del suicidio, e prosegue con le indagini... Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 10 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 10 agosto 2021 - Serkan teme che Eda stia nascondendo la gravidanza, poiché delusa dal fatto di essere stata lasciata su due piedi, senza troppe spiegazioni. Le nausee della Yildiz e il suo desiderio di accudire il figlio dei Kafescioglu non fanno che accrescere l’inquietudine del Bolat. Mentre Ayfer si convince che la nipote sia incinta, dopo aver parlato con la pettegola Aydan, Serkan origlia una conversazione tra Eda e la nuova cliente ne nasce un gigantesco equivoco. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 9 al 13 agosto 2021