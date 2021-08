Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 9 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 9 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 agosto 2021 - proprio quando Ridge ha finalmente deciso di tornare con lei, Brooke è costretta a dirgli di dover partire per qualche giorno. La Logan ha promesso a sua figlia Bridget che avrebbero trascorso un weekend insieme e sa che ci rimarrebbe male se si tirasse indietro. Teme però, che la relazione appena "rifiorita", possa essere messa in pericolo dalla sua avversaria Shauna. Non è la sola a nutrire questo sospetto, anche Donna è convinta che un viaggio, in un momento così delicato, possa essere una mossa sbagliata, le consiglia infatti di rinviarlo così da evitare di lasciare campo libero alla Fulton. Nonostante siano entrambe preoccupate, non immaginano certo l'asso nella manica che la nemica ha in serbo! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 9 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 9 agosto 2021 - Cinta ed il Pasamar hanno scelto come loro testimone proprio il fratellastro di lei. Julio, chiaramente, ne è felice: ciò che ha sempre desiderato era sentirsi parte integrante di una famiglia, quella che non ha mai avuto. D'altra parte, dato che le sue possibilità economiche sono piuttosto scarse, sa che non può permettersi un abito adatto al ruolo che dovrà ricoprire; così, a malincuore, preferisce rinunciare. A questo punto interviene Bellita, la donna gli regala un completo elegante! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 9 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 9 agosto 2021 - Cesur deve tentare di scoprire chi è che sta cercando di metterlo fuori gioco. Banu ne è sicura: è stato il suo acerrimo nemico, Tahsin, ad organizzare in primis l'imboscata, e, non essendo stato in grado di eliminarlo, ad aver optato in seguito per il piano B. Cesur, invece, la pensa diversamente; secondo lui, dietro alla sparatoria che è gli è quasi costata la vita c'è Bulent! Allora decide di raggiungerlo e affrontarlo. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 9 agosto 2021 - i coniugi Kafescioglu si rivolgono alla ArtLife per progettare e ristrutturare la loro lussuosa casa. Efe costringe Serkan ed Eda a lavorare insieme al progetto, fondamentale per la coppia di clienti che, avendo appena avuto un bambino, ha perso l’armonia e ha bisogno di qualcosa che distolga la loro attenzione dal pargolo. Improvvisamente, la Yildiz avverte strane e insistenti nausee e chiede al Bolat di recarsi in farmacia. Mentre Eda si propone come baby-sitter per il figlio dei Kafescioglu, Serkan comincia a temere che la sua ex fidanzata sia incinta. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

