Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2021

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 5 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 5 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 agosto 2021 - la Logan decisa a riconquistare Ridge, approfitta dell'assenza di Shauna, per offrire sostegno e consolazione allo stilista. La Logan non si aspetta certo un imminente ritorno della nemica a Los Angeles, è convinta di avere campo libero e tutto il tempo necessario per agire. Con la grinta di una vera combattente, si ripropone di riuscire a riconquistare Ridge e consolidare il loro matrimonio. Non tutti i desideri sono però destinati a realizzarsi. Credete che Brooke riuscirà a spuntarla anche questa volta? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 5 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 5 agosto 2021 - la Dark Lady non è una sprovveduta: dotata di un invidiabile sangue freddo, si è adoperata per depistare le indagini di Mendez. La Salmeron non ha alcuna intenzione di finire dietro le sbarre, ed ha capito che l'unico modo per allontanare i sospetti da lei è farli ricadere su qualcun altro... Così, Mendez è stato inconsapevolmente spinto da Genoveva ad arrestare un innocente al posto suo. Tutta Calle Acacias è sotto shock: Cesareo viene portato via in manette, con l'accusa di aver assassinato la Sampaio! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 5 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 5 agosto 2021 - Shuan non sa più di chi può fidarsi, dato che l'uomo che ama, Cesur, le ha mentito dal primo giorno in cui si sono incontrati, e quello che le ha dato la vita non è stato da meno. Inoltre, ha un doppio timore: da un parte che il forestiero l'abbia avvicinata con il solo scopo di servirsi di lei per mettere a punto il suo piano di vendetta, dall'altro che il padre sia per davvero un assassino. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 5 agosto 2021 - Serkan ed Efe non riescono proprio ad andare d’accordo e questo attrito rischia di compromettere gli affari della ArtLife. Il Bolat chiede aiuto a Engin, chiedendo al collega di indagare su Efe. Nel frattempo, Selin affronta Ferit per convincerlo a cederle le quote della società e zia Ayfer si vedrà costretta a trovare una soluzione per salvare il vivaio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

