Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2021

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 4 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 agosto 2021 - a poco sono valse lacrime e scuse: la Spectra l'ha fatta davvero troppo grossa. Wyatt e Flo, indignati, hanno deciso di non fargliela passare liscia e di smascherarla pubblicamente, provocando lo sdegno di un'altra protagonista di questa vicenda: Katie. La Logan le è stata vicina fin dal primo giorno, e scoprire che si è trattato solo di un sordido piano per distruggere la storia di sua nipote e riprendersi Wyatt, la farà sentire usata. Anticipazioni rivelano infatti, che non vorrà mai più avere a che fare con Sally Spectra! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 agosto 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 4 agosto 2021 - Camino costretta a separarsi per sempre dalla persona che amava per davvero, Maite, ha accettato con rassegnazione l'idea di sposarsi con Ildefonso. Felicia non sta più nella pelle: dopo lo scandalo, finalmente la sua famiglia avrà l'occasione di riabilitarsi agli occhi del quartiere. Camino, dal canto suo, non la sta vivendo con lo stesso entusiasmo, per lei questo matrimonio altro non è che una condanna a vita... tanto che, al cospetto del figurino del suo abito nuziale, non reagisce come reagirebbe una qualsiasi futura sposa: la ragazza resta totalmente indifferente. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 agosto 2021

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 4 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 4 agosto 2021 - in seguito al ricovero di Cesur, ferito da un proiettile esploso da Turan, Suhan ha iniziato ad indagare su di lui. La ragazza, infatti, ha sempre avuto qualche dubbio sull'Alemdaroglu, un giovane uomo oltremodo misterioso, nonostante le facesse battere il cuore. Così, la Korludag scopre che, a dispetto di quanto dichiarato da Cesur, non esiste nessuna lapide su cui è inciso il nome del padre, ossia Hasan Alemdaroglu, bensì ne esiste una su cui è inciso quello di Hasan Karahasanoglu. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Brave and Beautiful dal 2 al 6 agosto 2021

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 4 agosto 2021 - Eda ha avuto un brutto incidente e il trauma cranico riportato ha causato la perdita della memoria a breve termine. Serkan ha il compito di aiutare la Yildiz a recuperare i ricordi, dal momento che lei è convinta di essere ancora la fidanzata del Bolat e ha completamente rimosso la loro burrascosa rottura. Così, l’architetto paesaggista decide di portare Eda nel suo cottage estivo, peccato che, proprio durante il viaggio, la giovane recuperi la memoria e si rende protagonista di una sfuriata in piena regola. Nel frattempo, Efe e Serkan sono sempre più in competizione e il Bolat inizia a nutrire qualche sospetto sul socio. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopri le Trame delle Anticipazioni di Love is in the Air dal 2 al 6 agosto 2021