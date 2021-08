Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 3 agosto 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 3 Agosto 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 agosto 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 agosto 2021 - per fortuna la situazione di Steffy migliorerà di giorno in giorno e nonostante i problemi creati dall'incidente non siano del tutto risolti, il Dottor Finnegan deciderà di far continuare la convalescenza della povera Forrester a casa, assistita con amore dai suoi familiari e aiutata, se necessario, da farmaci in grado di alleviarle il dolore. In questo momento Steffy ha solo bisogno di tanto riposo e della serenità che la sua bambina e il suo amorevole padre sanno donarle. In realtà qualcun altro attende con impazienza il ritorno della Forrester, si tratta ovviamente di Liam e della sorellastra Hope che, durante la sua permanenza in ospedale si sono occupati della piccola Kelly. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 agosto 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 3 agosto 2021 - i sospetti del commissario sono ricaduti su Genoveva. Quando Mendez espone la sua teoria a Felipe, anche quest'ultimo sembra fermamente convinto che la possibilità che la moglie abbia le mani sporche del sangue della Sampaio non sia da escludere a priori, anzi: lui stesso si scaglia contro la Salmeron, furioso, accusandola. La Dark Lady, al solito con gli occhi lucidi, gli giura di non avere niente a che fare con l'efferato delitto, e cerca d'impietosirlo, ancora una volta facendo leva sulla gravidanza. Come deve impegnarsi nel tentativo di dissuadere il consorte, al contempo, però, Genoveva sa che deve impegnarsi nel depistaggio delle indagini... ed infatti, ben presto, qualcun altro finirà dietro le sbarre al posto suo... Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 3 agosto 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 3 agosto 2021 - capendo che Cesur sta ficcanasando, Bulent comincia a pensare che la cosa migliore da fare sia sbarazzarsi una volta per tutte di lui. Determinato, si accorda con le sue due complici per eliminarlo. Turan, ormai a conoscenza della verità, inizia invece a ricattare i tre: pretende di ricevere un bel gruzzolo in cambio del suo silenzio. Hulya, quindi, prende in mano la situazione, e mente nuovamente all'ex compagno, confessandogli che sarà un certo Cesur Alemdaroglu a consegnargli il denaro richiesto... una persona che, però, è stata in realtà incaricata dall'Aydinbas di ucciderlo. Il protagonista, chiaramente all'oscuro di tutto, viene attirato nel luogo dell'incontro con l'inganno, ossia con un falso messaggio della Korludag; pertanto, Cesur resta coinvolto in uno scontro a fuoco... ed un proiettile lo colpisce al petto! Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 agosto 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 3 agosto 2021 - Eda e Serkan si troveranno nuovamente insieme alla ArtLife, grazie all’intervento di Efe che ha deciso di assumere nuovamente la Yildiz. Così, un Serkan piuttosto seccato dovrà costringersi a collaborare, unendo la parte architettonica da lui progettata, a quella artistica che è di competenza di Eda. Mentre la giovane viene a conoscenza dei problemi economici della zia Ayfer, la signora Aydan continua a sorvegliare Serkan e Eda, dopo aver scoperto che il figlio ha intenzione di traslocare. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

